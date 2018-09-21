Facebook запустил в Колумбии собственный сервис знакомств

Как сообщается, Dating доступен только на мобильных устройствах и встроен в приложение социальной сети для iOS и Android. В рамках сервиса пользователю предлагается создать отдельный профиль с фотографиями и рассказом о себе.

Приложение ищет потенциальных партнеров в радиусе 100 км, ориентируясь на предпочтения пользователя относительно религии, гендера, возраста, роста и наличия детей, и пока, в отличие от ближайшего конкурента Tinder, полностью бесплатно. Любопытно, что по умолчанию сервис рекомендует в том числе знакомых друзей пользователя, но по желанию функцию поиска можно ограничить людьми, с которым пользователь не имеет каких-либо социальных связей.

Помимо отдельного профиля, в Dating предусмотрен отдельный чат, в котором можно обмениваться только текстовыми сообщениями и эмодзи.

В то же время, сервис имеет жесткие ограничения — так, он недоступен для пользователей Facebook с несвободным статусом в анкете. Кроме того, пользователь может написать сообщение любому человеку в строке поиска — но не более, чем 100 людям в сутки. Также Dating доступен только лицам старше 18 лет.

В Facebook обещают внимательно следить за случаями злоупотребления сервисом и обеспечивать конфиденциальность пользователей.

Если тестирование пройдет успешно, в дальнейшем Dating станет доступен всем пользователям Facebook.

Источники: hightech.fm, TechCrunch