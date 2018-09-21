Facebook запустил в Колумбии собственный сервис знакомств
Facebook запустил в Колумбии (Южная Америка) публичное тестирование сервиса знакомств Dating.
Отметим, что впервые об идее создания такого рода сервиса глава соцсети Марк Цукерберг заявил в начале мая 2018 года на конференции для разработчиков F8. Он подчеркнул, что «в отличие от аналогов», Dating будет предназначен для создания долгосрочных отношений.
«Цель проекта — сделать Facebook наиболее комфортным местом для начала отношений в интернете, — описывает новый сервис менеджер Facebook Ната Шарп. — Разрабатывая новый продукт, мы думали о том, как побудить пользователей помнить, что за рассматриваемыми ими профилями стоят живые люди, переключив внимание с фото на личность человека».
Как сообщается, Dating доступен только на мобильных устройствах и встроен в приложение социальной сети для iOS и Android. В рамках сервиса пользователю предлагается создать отдельный профиль с фотографиями и рассказом о себе.
Приложение ищет потенциальных партнеров в радиусе 100 км, ориентируясь на предпочтения пользователя относительно религии, гендера, возраста, роста и наличия детей, и пока, в отличие от ближайшего конкурента Tinder, полностью бесплатно. Любопытно, что по умолчанию сервис рекомендует в том числе знакомых друзей пользователя, но по желанию функцию поиска можно ограничить людьми, с которым пользователь не имеет каких-либо социальных связей.
Помимо отдельного профиля, в Dating предусмотрен отдельный чат, в котором можно обмениваться только текстовыми сообщениями и эмодзи.
В то же время, сервис имеет жесткие ограничения — так, он недоступен для пользователей Facebook с несвободным статусом в анкете. Кроме того, пользователь может написать сообщение любому человеку в строке поиска — но не более, чем 100 людям в сутки. Также Dating доступен только лицам старше 18 лет.
В Facebook обещают внимательно следить за случаями злоупотребления сервисом и обеспечивать конфиденциальность пользователей.
Если тестирование пройдет успешно, в дальнейшем Dating станет доступен всем пользователям Facebook.
Источники: hightech.fm, TechCrunch
- По данным Facebook, 200 миллионов пользователей социальной сети - одиноки.