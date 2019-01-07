Финляндия намерена ознакомить с базовыми принципами работы искусственного интеллекта 1 миллион своих граждан

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Летом прошлого года Финляндия стала первой страной в Евросоюзе, опубликовавшей официальную стратегию развития технологий искусственного интеллекта, призванную перепрофилировать экономику страны и сохранить ее конкурентоспособность в условиях технологического противостояния США и Китая. Спустя полгода после публикации правительство подсчитало, что для того, чтобы амбициозный план воплотился в жизнь, как минимум 1 миллиону граждан необходимо освоить навыки работы с машинным обучением. Один миллион — это примерно четверть взрослого населения Финляндии. План на 2019 год — обучить таким навыкам 1% населения, то есть 55 тыс. человек.

Как бы необычно это ни звучало, но финское правительство не просто озвучило пафосные декламации — подготовка специалистов уже стартовала. Первым шагом стал бесплатный курс Elements of AI, который в мае запустил Хельсинкский университет. Программа позволяет за несколько недель познакомиться с базовыми принципами работы искусственного интеллекта. При этом слушателям курса не обязательно обладать навыками программирования.

По мнению создателей Elements of AI, главная задача сервиса — это «поддержка демократии». Населению, знакомому с машинным обучением, будет проще ориентироваться в новых технологиях и влиять на решения правительства, подсказывая чиновникам, на что им следует обратить внимание.

«59-летняя стоматолог Яна Партанен из Восточной Финляндии год назад и знать не знала ни о каких нейронных сетях и машинном обучении. Однако теперь, после прохождения организованных Хельсинкским университетом курсов, она учится кодить по вечерам и всерьез задумывается над тем, как можно автоматизировать написание медицинских заключений и повысить при помощи ИИ эффективность ортодонтии. Компьютерные технологии стали для нее своего рода хобби», — описывают журналисты вполне реальный случай.

К середине декабря курс прошли 10 500 человек, из них 6300 — жители Финляндии.

Что интересно, стремления правительства нашли отклик среди множества финских частных компаний. К настоящему времени времени более 250 местных предприятий пообещали обучить сотрудников работе с алгоритмами с помощью Elements of AI и других ресурсов. Лесопромышленная компания Stora Enso, например, сообщила, что подключит к программе переподготовки 1000 специалистов. А технологические фирмы Elisa и Nokia пошли еще дальше и объявили о планах переподготовки всего штата сотрудников без исключения.

Подобные шаги открывают Финляндии доступ к рынку ИИ-технологий, на котором страна вряд ли когда-то сможет доминировать. Пока лидерами отрасли остаются Китай и США и обойти их непросто.

«У нас никогда не будет достаточно денег, чтобы выйти в лидеры», — признал министр экономики Финляндии Мика Линтиля.

Однако это не мешает стране стать лидером по внедрению готовых ИИ-решений.

«Наша задача — продемонстрировать обществу, что будущее — за высокими технологиями, и подтолкнуть компании к внедрению ИИ», — подчеркивает Илона Лундстрем, консультант финского Министерства экономики и одна из авторов ИИ-стратегии Финляндии.

Помимо переподготовки граждан, финский план также предусматривает создание условий, при которых компании могли бы свободно тестировать передовые решения, а также разработку благосклонного к ИИ транснационального законодательства. Финляндия уже обсуждает с Эстонией и Швецией создание крупнейшей европейской лаборатории искусственного интеллекта: в частности, финские чиновники предложили соседней Швеции запустить между портами обеих стран автономные суда, которые будут курсировать по Балтийскому морю, а также выразили готовность объединить свою цифровую инфраструктуру с эстонским электронным правительством.



«Одних разговоров о необходимости цифровизации экономики мало. Нужно сосредоточиться на развитии конкретных вещей, таких как искусственных интеллект, — и тогда дело наконец сдвинется с мертвой точки», — резюмировала Лундстрем.

Источники: Politico, hightech.plus