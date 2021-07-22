Главную роль в грядущем супергеройском фильме «Batgirl» сыграет звезда мюзикла «In the Heights» Лесли Грейс

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После длительного конкурсного отбора компании Warner Bros. и DC окончательно определились с исполнительницей главной роли в грядущем супергеройском фильме «Batgirl». Титульную роль Барбары Гордон (она же Бэтгёрл) исполнит молодая певица и актриса Лесли Грейс, известная исключительно по популярному мюзиклу «In the Heights» / «На высоте мечты».

Интересно, что за право сыграть эту роль сражались куда более опытные и известные актрисы, включая Изабелу Монер («Трансформеры: Последний рыцарь», «Дора и затерянный город», «Sweet Girl») и Зои Дойч («Академия вампиров», «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»). Однако в итоге студия Warner Bros. остановила свой выбор именно на Лесли Грейс благодаря успешному сотрудничеству в проекте «На высоте мечты» и весьма удачным пробам, которые впечатлили продюсеров.

I am BEYOND EXCITED to embody Barbara Gordon, your #Batgirl ! I cannot believeeee what I’m writing rn… THANK YOU DC for welcoming to the family! I’m ready to give her all I’ve got! 🦇💜✨ https://t.co/muq9GuVVk6 — Leslie Grace (@lesliegrace) July 21, 2021

Впервые фильм «Batgirl» / «Бэтгёрл» анонсировали еще в 2017 году, а сценаристом и режиссером был назначен Джосс Уидон. После не слишком удачной работы с фильмом «Лига справедливости» автор покинул проект. В 2018 году Warner Bros. пригласила на роль сценариста Кристину Ходсон («Bumblebee»), а режиссуру доверила Адилю Эль Арби и Билалу Фалла («Bad Boys for Life»).

Премьера фильма состоится в 2022-2023 годах в рамках стримингового сервиса HBO Max без крупного кинотеатрального проката, что позволит сэкономить бюджет и избежать потенциального коммерческого провала.

Источник: IGN