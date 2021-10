God of War выйдет на ПК 14 января 2022 года — первый трейлер и подробности

Sony поделилась деталями ПК-порта God of War — признанного эксклюзива PlayStation 4 от Santa Monica Studio — в официальном блоге PlayStation. Его релиз намечен на 14 января 2022 года.

Разработчики подтвердили, что ПК-версия God of War будет поддерживать широкоформатные мониторы 21:9, неограниченную частоту кадров, а также управление с помощью геймпадов (DualShock или DualSense) или клавиатуры и мыши.

Кроме того, отражения и тени улучшили, а также добавили поддержку объемного освещения GTAO и SSDO наряду с разрешением 4K, а также технологиями DLSS и Reflex Low Latency.

Предзаказы God of War уже стартовали в Steam и EGS — в обоих цифровых магазинах игра стоит 1 199 гривен. Полного списка системных требований на странице в Steam пока нет, но упоминается, что игра потребует около 80 ГБ свободного пространства на диске.

Цифровая версия игры будет включать следующий допконтент:

доспехи обета Смерти для Кратоса и Атрея,

кулачный щит горна,

сияющий эльфийский щит души,

щит Страж Изгнанника,

щит Деккеншильдр. Также разработчики поделились обновленными данными о продажах God of War — по состоянию на август 2021 года было продано 19,5 миллиона копий. Спустя два часа после открытия предзаказов в Steam игра стала новым лидером продаж по всему миру.

Скриншоты

Трейлер



***

Релиз God of War на PlayStation 4 состоялся 20 апреля 2018 года. Это почти настоящая метроидвания с открытым миром (ну почти​) и особым упором на сюжет по мотивам древнегреческой мифологии. Главные герои игры — спартанский воитель-полубог Кратос и его сын Атрей. По итогам 2018 года она получила множество наград, включая «Игру года» на церемонии The Game Awards 2018. В 2022 году на PS4 и PS5 выйдет продолжение God of War с подзаголовком Ragnarok.