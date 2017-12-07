Гонщица и телеведущая Ники Шилдс обошла искусственный интеллект в квалификационном заезде чемпионата Formula E

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Гонщица и телеведущая Ники Шилдс (Nicki Shields) обошла искусственный интеллект в квалификационной гонке электромобилей чемпионата Formula E 2017−2018, который проходит в Гонконге.

Как сообщается, в этом сезоне в Formula E впервые будут участвовать беспилотные гоночные автомобили; специально для них проведут заезд Roborace. Перед соревнованиями организаторы решили проверить, кто управляет машиной лучше — ИИ или живые гонщики. Оказалось, последние.

Шилдс и искусственный интеллект по очереди проехали трассу на болиде Roborace’s DevBot с шасси Ginetta LMP3 и четырьмя электромоторами мощностью 560 кВт. Автомобиль создан для гонок беспилотников, но у него также есть полноценные водительское место и режим ручного управления, предназначенные для калибровки и обучения ИИ.

Лучший круг Шилдс прошла за 1 минуту 26,6 секунд, ИИ — за 1 минуту 34 секунды. Создатели Roborace уже предложили Шилдс гонку-реванш. При этом, по словам пресс-секретаря Roborace Виктории Томлисон, они остались довольны результатами, которые продемонстрировал ИИ.

«Максу Ферстаппену пришлось прожить жизнь, длиною в 17 лет, прежде чем победить в Formula 1. Мы намерены достичь такого же уровня мастерства, когда компьютер превзойдет лучших гонщиков мира, за более короткое время», – отметила Томлисон.

Вместе с тем, исполнительный директор Roborace Лукас Ди Грасси добавил, что «истинная цель существования гонок Roborace заключается отнюдь не в том, чтобы заменить автоспорт».

«Автономный спорт, автоспорт никому не нужны. Люди хотят лицезреть накал страстей, когда гонщики сражаются друг с другом… поэтому в будущем автоспорту придется разделиться на чистый спорт и на серию, где основное значение будут иметь технологии. Мы видим Roborace серией, в которой преобладают технологии. Она выходит далеко за рамки традиционного автоспорта», – заявил Ди Грасси.

Источники: Popmech, Drive