HBO официально заказал Крейгу Мейзину и Нилу Дракманну полный сезон сериала по игре «The Last of Us»
Канал HBO официально заказал полноценный первый сезон сериала-экранизации игры «The Last of Us», утвердив необходимый бюджет. Впервые о проекте стало известно еще в марте текущего года, чуть позже был утвержден костяк креативной команды в составе Крейга Мейзина, Йохана Ренка и Нила Дракманна.
Судя по всему, авторитет вышеупомянутых креаторов оказался настолько высоким, что HBO не стал требовать снять пилотную серию, а заказал сразу полный сезон. Крейг Мейзин, снявший для HBO популярный сериал «Чернобыль», приписан к проекту в роли автора сценария и исполнительного продюсера. Помогать ему в качестве режиссера будет Йохан Ренк, с которым Мейзин вместе работал над «Чернобылем». Еще одним исполнительным продюсером выступит Нил Дракманн — креативный директор и сценарист обеих частей компьютерной игры «The Last of Us» из геймстудии Naughty Dog, который постарается передать самое важное — дух истории.
No, no one on the internet seems to have any thoughts or strong opinions at all. I'm sure when we make our choices, it will be a quiet, comforting day on Twitter. https://t.co/CqlqgoPQf4
— Craig Mazin (@clmazin) November 20, 2020
Напомним, что дилогия «The Last of Us» рассказывет историю двух героев — контрабандиста Джоэла и подростка Элли, которые путешествуют по постапокалиптическому миру, сталкиваясь с разнообразными препятствиями и приключениями.
Производством сериала займутся студии PlayStation Productions и Sony Pictures Television, актерский состав и сроки премьеры сериала пока не озвучиваются.
Источник: Variety