ICON представила вторую версию своего фирменного 3D-принтера Vulcan, предназначенного для производства одноэтажных жилых зданий

Американская строительная компания ICON выпустила вторую версию своего фирменного 3D-принтера Vulcan, предназначенного для производства надежных одноэтажных жилых зданий — быстро, «вполовину дешевле» и с большой вариативностью.

Как сообщается, высота обновленного принтера составляет 3,6 метра, ширина — 10 метров. Устройство печатает стены до 2,6 метров в высоту на фундаменте шириной до 8,5 метров. Максимальная площадь печати — 186 квадратных метров.

В процессе возведения дома 3D-принтер подает полосы материала шириной 5 см и высотой 2 см. Скорость печати в горизонтальной плоскости варьируется от 13 до 17 см/сек. На то, чтобы возвести дом, устройству необходимо до трех дней в зависимости от размеров требуемого здания.

В качестве материала для печати используется Lavacrete — бетонно-известковая смесь, разработанная ICON, рецепт которой запатентован. Она прошла все тесты на прочность и признана безопасной для сооружения жилых помещений.

Особое внимание инженеры уделили практичности принтера. Vulcan II, будучи разборным, перевозится в специальном трейлере и не требует монтажа перед началом работы. Чтобы управиться с принтером, достаточно 4-6 человек, утверждают разработчики. Управлять же им сможет каждый, кто прошел инструктаж, добавляют они.

«Все функции интуитивно понятны и выводятся на экран планшета», — подчеркивают инженеры.

Помимо этого, Vulcan II оснащен светодиодными лампочками для работы ночью.

Социальный проект

Хотя стоимость Vulcan II не называется, известно, что первые поставки будут осуществлены в следующем месяце. Кроме того, компания уже принимает заказы на 2020 год.

Интересно, что помимо коммерческой деятельности, в сотрудничестве со стартапом New Story инженеры ICON также намерены заняться неприбыльным строительством доступного жилья для бездомных в Латинской Америке. New Story утверждает, что квартал из 50 домов появится уже к концу года в одной из стран региона в сельской местности. Точное место не называется якобы из-за огромного ажиотажа, который может навредить реализации проекта.

Отметим, что New Story профессионально занимается поиском дешевых и быстрых технологий производства домов с целью обеспечить доступным жильем самые обделенные регионы на планете. После долгого анализа специалисты стартапа выяснили, что самая универсальная, быстрая, дешевая и одновременно качественная технология для постройки непритязательного жилья — 3D-печать.

Источник: hightech.plus