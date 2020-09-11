Immortals: Fenyx Rising, ремейк Prince of Persia, Scott Pilgrim. Главные трейлеры и анонсы Ubisoft Forward
10 сентября, поздно вечером по киевскому времени, прошла очередная онлайн-трансляция Ubisoft Forward с анонсами новых игр и новыми подробностями осеннего расписания релизов студий издательства. Собрали в одном материале все главные анонсы и трейлеры шоу.
Самое важное объявление не относилось к Ubisoft Forward и касалось недавних скандалов внутри студий — исполнительный директор Ubisoft Ив Гийемо наконец выступил с заявлением, касающимся сообщений о расизме, сексизме, харрасменте, и отсутствии разнообразия и инклюзивности, которые, как недавно вскрылось, на протяжении многих лет являлись частью токсичной корпоративной культуры Ubisoft.
Ahead of #UbiForward, a message from our CEO Yves Guillemot: pic.twitter.com/NDfOj4tFk7
— Ubisoft (@Ubisoft) September 10, 2020
«Мы находимся в начале долгого пути», — сказал Гийемо. — «Для настоящих перемен требуется время».
Ubisoft также анонсировала две новые программы, нацеленные на расширение возможностей кураторства для женщин и представителей недостаточно представленных расовых или этнических групп. Ubisoft сообщила в Twitter, что обращение Гийемо не было включено в главное мероприятие из-за «временных ограничений», отметив, что оно будет добавлено к видеозаписи трансляции.
Теперь же перейдем к главным анонсам и трейлерам с Ubisoft Forward.
Трейлер и геймплей Immortals: Fenyx Rising
Ubisoft наконец-то раскрыла подробности о грядущем приключенческом экшене Immortals Fenyx Rising, ранее известной как Gods & Monsters. Ролик демонстрирует мир, пропитанный греческой мифологией, и игровой процесс, который выглядит в значительной степени вдохновленным Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Immortals: Fenyx Rising выходит 3 декабря на Switch, Xbox One, PlayStation 4, ПК и Stadia.
Анонс ремейка Prince of Persia
Оригинальная игра Prince of Persia: The Sands of Time 2003 года получит ремейк, который выйдет 21 января 2021 года на ПК, Xbox One, PS4, Xbox Series и PS5.
Ubisoft заверяет, что переделала игру с нуля на современном движке Anvil, и что в ремейке будут улучшены механики боя и управление камерой. Ремейком занимается студия издателя в Индии. К слову, это первый ремейк Ubisoft.
Анонс и первый взгляд на Riders Republic
Это MMO про экстремальные виды спорта (катание на велосипедах, лыжах, сноубордах, вингсьютинг и много другое) с гонками на 50 игроков. На мероприятии показали одновременно кинематографический трейлер и демо-ролик на движке. Игра выйдет 25 февраля 2021 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia и ПК.
Возвращение Scott Pilgrim vs The World: The Game
Адаптация культовой серии комиксов Брайана Ли О’Мэлли возвращается через десять лет с момента выпуска и до сих пор необъяснимого снятия с продажи. Релиз состоится в этот рождественский сезон на Switch, Xbox One, PlayStation 4, ПК и Stadia. Игра будет включать в себя бонусные дополнения для персонажей Найвз Чау и Уоллеса Уэллса, а также отличный саундтрек для чиптюнов от Anamanaguchi.
Трейлер операции Shadow Legacy для Rainbow Six Siege
К концу года выйдет графическое обновление популярного шутера для PlayStation 5 и Xbox Series X с геймлеем 4K при 120 к/с — оно будет бесплатным для владельцев PS4 и Xbox One. Также анонсирован новый чемпионат по Rainbow Six Siege и новый сезон контента, завязанного на персонаже Сэма Фишера из Splinter Cell.
Watch Dogs Legion — новые миссии со Stormzy и Эйденом Пирсом
Предстоящий экшен будет включать камео популярного лондонского рэпера Stormzy — неиграбельный персонаж дебютирует в рамках специальной миссии «Fall On My Enemies», которая выйдет 29 октября. Музыкант также записал трек для игры. Также в игре появится Эйден Пирс, главный герой первой части. И он уже будет играбельным персонажем (выйдет отдельное сюжетное DLC).
Анонс временного режима «Turbo Mode» для Hyperscape
Ubisoft решила позаимствовать идеи Fortnite с новым ограниченным по времени Turbo Mode для своей королевской битвы Hyper Scape, который, в точности как режим Solid Gold от Epic, помещает игроков в динамичную игру, где оружие является максимальной редкостью. Режим стартует 15 сентября.