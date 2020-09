Immortals: Fenyx Rising, ремейк Prince of Persia, Scott Pilgrim. Главные трейлеры и анонсы Ubisoft Forward

10 сентября, поздно вечером по киевскому времени, прошла очередная онлайн-трансляция Ubisoft Forward с анонсами новых игр и новыми подробностями осеннего расписания релизов студий издательства. Собрали в одном материале все главные анонсы и трейлеры шоу.

Самое важное объявление не относилось к Ubisoft Forward и касалось недавних скандалов внутри студий — исполнительный директор Ubisoft Ив Гийемо наконец выступил с заявлением, касающимся сообщений о расизме, сексизме, харрасменте, и отсутствии разнообразия и инклюзивности, которые, как недавно вскрылось, на протяжении многих лет являлись частью токсичной корпоративной культуры Ubisoft.

Ahead of #UbiForward, a message from our CEO Yves Guillemot: pic.twitter.com/NDfOj4tFk7 — Ubisoft (@Ubisoft) September 10, 2020

«Мы находимся в начале долгого пути», — сказал Гийемо. — «Для настоящих перемен требуется время».

Ubisoft также анонсировала две новые программы, нацеленные на расширение возможностей кураторства для женщин и представителей недостаточно представленных расовых или этнических групп. Ubisoft сообщила в Twitter, что обращение Гийемо не было включено в главное мероприятие из-за «временных ограничений», отметив, что оно будет добавлено к видеозаписи трансляции.

Теперь же перейдем к главным анонсам и трейлерам с Ubisoft Forward.

Трейлер и геймплей Immortals: Fenyx Rising





Ubisoft наконец-то раскрыла подробности о грядущем приключенческом экшене Immortals Fenyx Rising, ранее известной как Gods & Monsters. Ролик демонстрирует мир, пропитанный греческой мифологией, и игровой процесс, который выглядит в значительной степени вдохновленным Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Immortals: Fenyx Rising выходит 3 декабря на Switch, Xbox One, PlayStation 4, ПК и Stadia.

Анонс ремейка Prince of Persia

Оригинальная игра Prince of Persia: The Sands of Time 2003 года получит ремейк, который выйдет 21 января 2021 года на ПК, Xbox One, PS4, Xbox Series и PS5.

Ubisoft заверяет, что переделала игру с нуля на современном движке Anvil, и что в ремейке будут улучшены механики боя и управление камерой. Ремейком занимается студия издателя в Индии. К слову, это первый ремейк Ubisoft.

Анонс и первый взгляд на Riders Republic