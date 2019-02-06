Из-за непредвиденного смещения северного магнитного полюса ученым пришлось обновить Всемирную магнитную модель раньше срока

Специалисты Национальных центров информации об окружающей среде выпустили внеочередное обновление Всемирной магнитной модели (WMM) в связи с резко ускорившимся движением северного магнитного полюса, говорится в сообщении на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Ученые отмечают, что обычно модель уточняют каждые пять лет (последняя корректировка была в 2015 году), однако нынешний апгрейд пришлось делать в спешке и почти на год раньше срока. Все дело в том, что северный магнитный полюс, выступающий в роли точки отсчета для систем навигации, в последние годы начал смещаться невиданными темпами: в частности, в 2016 году магнитное поле Земли заметно сдвинулось под Южной Америкой и Тихим океаном, что было зафиксировано спутниками.

«Из-за незапланированных колебаний в арктическом регионе ученые были вынуждены выпустить новую модель, которая будет более точно представлять изменения магнитного поля с 2015 года по настоящее время», — говорится в сообщении.

По словам канадского ученого Роберта Фиори, сейчас магнитный полюс «дрейфует» на 130 метров в день в сторону Сибири, и на ее территории он окажется «менее чем через 40 лет». С 1831 года, когда точку впервые официально обозначили, магнитный север сместился уже на 2200 км, а с 2001 года он находится не на суше, а на поверхности Северного Ледовитого океана.

Причина, по которой ученые уделяют столь пристальное внимание местоположению магнитных полюсов, заключается в том, что от этих данных зависит работа всех навигационных систем на планете — из-за изменений в магнитном поле они начинают предоставлять некорректную информацию. К началу 2019 года в модели, по словам ученых, накопилось так много ошибок, что был превышен допустимый предел для ее использования в навигации. Особенно сильны было искажения в районе Северного полюса, где магнитное поле меняется быстрее всего.

Чтобы исправить магнитную модель, в нее добавили данные, полученные в течение трех последних лет. Причем ввиду того, что спрогнозировать последующие изменения в смещении магнитного поля Земли на данный момент не представляется возможным (они зависят от непредсказуемой активности в ядре Земли), ожидается, что новая модель прослужит не пять лет, как обычно, а лишь до времени «очередного» обновления — 2020 года.

«Внеочередное обновление до выхода в следующем году модели WMM2020 обеспечит безопасную навигацию в военных целях, для коммерческих авиаперевозок, поисково-спасательных операций, космических миссий и при передвижении по поверхности Земли и под водой», — заявили в NOAA.

Источник: N+1