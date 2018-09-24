Как будет выглядеть Джокер в исполнении Хоакина Феникса в будущем фильме Тодда Филлипса [видео]

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На фоне информации об уходе Генри «Супермена» Кавилла и планов по перезапуску киновселенной с молодыми актерами, криминальная драма «Джокер» (та что с Хоакином Фениксом, а не с Джаредом Лето) может стать очень важной вехой в развитии DC Cinematic Universe. Именно поэтому к ней приковано такое внимание.

Самый главный вопрос, который задавали фанаты комиксов заключался в том, насколько хорошо Хоакин Феникс сможет вжиться в роль сумасшедшего антигероя. В более общем смысле этот вопрос можно задать и людям, ответственным за грим актера, так как самая качественная актерская игра не сможет вытянуть Джокера, которого «неудачно накрасили».

И, наконец, режиссер проекта Тодд Филлипс опубликовал первое видео, которое позволяет оценить образ будушего Джокера:

Премьера фильма «Джокер» / Joker назначена на 4 октября 2019 года. Помимо Хоакина Феникса в фильме появятся Роберт Де Ниро, Зази Битц («Дэдпул 2»), Марк Марон («Блеск»), Билл Кэмп («Красный воробей»), а также Бретт Каллен, который заменит Алека Болдуина в роли отца Бэтмена, бизнесмена Томаса Уэйна.

Сценарий написал Скотт Сильвер («Боец», «Восьмая миля»), в качестве режиссера выступил Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе», «Парни со стволами»), на роль продюсера приглашена Эмма Тиллинджер («Отступники», «Волк с Уолл‑стрит»), исполнительного продюсера — Ричард Баратта («Ирландец»).

P.S. Съемки проекта стартовали в начале текущего месяца в Нью-Йорке, при этом кто-то из массовки уже успел снять короткий ролик со съемочной площадки:

Источник: Polygon