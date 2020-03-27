Как во время карантина не сойти с ума с детьми дома?





Как и многие из вас, в связи с эпидемией короновируса я столкнулся с потребностью проводить очень много времени на ограниченном пространстве своей квартиры с женой (которая тоже вынужденно работает дома) вместе с двумя детьми: моей старшей дочери Мелине 10 лет, младшему Даниэлю 6. И если со старшей чуть проще – в школе (не во время каникул, к сожалению) дают домашние задания и проводят уроки через Zoom, то с младшим совсем трудно – мало того, что надо готовиться к поступлению в школу, так еще и энергии через край.

В результате пришлось включить режим #папатиран и расписать для каждого ребенка план занятий на каждый день. Благо, сегодня есть много ресурсов которые предоставляют онлайн уроки, а часть из них даже дают учится бесплатно.

Отдельный вопрос с мотивацией – как не сидя над ребенком заставить его что-то делать. Для себя решил это двумя методами: свободным временем на гаджетах или телевизоре (я в этом вопросе особый тиран – бесконтрольного времени у детей аж 1 мультик и 15 минут в день), а также карманными деньгами – за сделанную большую тему дети получают от 20 до 30 грн.

Итак, давайте по порядку.



Вот пример составленного мною расписания:

Раписание занятий для Мелины Финберг на 14-18 марта 14.03 Урок Задание: Награда Отметка о выполении Логика 30 задач LogicLike премия Английский 15 минут Drops 15 минут Математика 1 занятие GIOS 15 минут Программирование 30 задач на code.org 15 минут Литература 60 минут чтения развлечения 15.03 Урок Задание: Награда Отметка о выполении Логика 30 задач LogicLike премия Английский 15 минут Drops 15 минут Математика 1 занятие GIOS 15 минут Программирование 30 задач на code.org 15 минут Литература 60 минут чтения развлечения 16.03 Урок Задание: Награда Отметка о выполении Логика 30 задач LogicLike премия Английский 15 минут Drops 15 минут Математика 1 занятие GIOS 15 минут Программирование 30 задач на code.org 15 минут Школа Домашняя работа 15 минут Литература 60 минут чтения развлечения 17.03 Урок Задание: Награда Отметка о выполении Логика 30 задач LogicLike премия Английский 15 минут Drops 15 минут Математика 1 занятие GIOS 15 минут Программирование 30 задач на code.org 15 минут Школа Домашняя работа 15 минут Литература 60 минут чтения развлечения 18.03 Урок Задание: Награда Отметка о выполении Логика 30 задач LogicLike премия Английский 15 минут Drops 15 минут Математика 1 занятие GIOS 15 минут Программирование 30 задач на code.org 15 минут Школа Домашняя работа 15 минут Литература 60 минут чтения развлечения

Математика

Старший ребенок:



Дочери нравится математика, да и школьная программа идет далеко впереди официальной. Потому попробовав несколько вариантов, остановились на онлайн платформе с уроками и темами для 5-го класса GiosSchool. На сайте есть интерактивніе уроки по математике для 5-9 классов, разбитые по темам. Уроки представлены в интерактивной форме, после уроков есть тесты. Также есть базовая геймификация. Каждая тема разбита на 3-4 урока. Уже прошли Натуральные числа и Геометрические фигуры, впереди еще 4 темы.

Пример урока:

Стоимость: без репетитора — 450 грн, с репетитором: 1600 грн (сейчас действует скидка 50%). Платформа – web.



NB! Сейчас доступен бесплатный доступ для школ — детали тут.

Альтернатива: https://learning.ua/, есть курсы по математике, английскому, украинскому от 6 до 16 лет + подготовка к ЗНО (тесты). Есть приложения под Android, iOS. Стоимость каждого курса на месяц 199 грн, на 3 месяца 349 грн, на год 899 грн. Пример заданий:

Специальных предложений на время карантина, к сожалению, нет.



Младший ребенок:



Остановил свой выбор на Rozumniki.ua. Много заданий для 1-5 класса, есть приложения под мобильные платформы и, что самое приятное, полностью бесплатный доступ на время карантина. Вне карантина стоимость платформы 60 грн в месяц. Доступно для iOS, Android и Windows.



Интерфейс:

Английский язык

Старший ребенок

Рассматривал много мобильных приложений для изучения новых слов, в результате остановил свой выбор на Drops. Есть много тем для изучения+ достаточно сильное “задалбывание” ученика — каждое слово вас заставят повторить десятки раз, пока не запомните. Геймификация, разные виды заданий- мне нравится.

Скриншоты:



Младший ребенок:

Больше всего нам понравилось мобильное приложение “Английский с Фиксиками”. iOS, Android. Изучение слов в игровой форме, с картинками и хорошей геймификацией- за каждое пройденное задание ребенок получает элемент оформления города. Стоимость полной версии — $5, в бесплатной есть ограничение на количест

Скриншоты:

Логика

В этом разделе безальтернативно выбрали logiclike.com. Более 3000 задач от самых простых для младшего, до таких, над которыми даже родителям приходится попотеть со старшей. Много различных типов задач — ребенку не надоедает.

Постоянно соревнование — ваш рейтинг на сайте, в стране, в городе, в вашей школе. Бейжди, наклейки — все время есть за что “сражаться”.

Пример задачи для маленьких:

Задачи для старших:

Стоимость за месяц: 162 грн, 712 за 6 месяцев или 2020 грн за безлимит.

Все в вебе, но удобная адаптивная верстка – можно пользоваться даже с телефона. Для младших задачи озвучивает робот.

Программирование

На данный момент остановился на бесплатных занятиях от code.org. Доступно большое количество различных курсов, от базовых алгоритмов (с 4 лет). Пока проходим базовый курс “Основы программирования” из 4 модулей, но есть и более сложные курсы по изучению конкретных языков программирования. К сожалению, не все занятия переведены на русский/украинский. Для учителей есть возможность создания классов и программирования в парах.



Пример задачи:

Каталог курсов:

Альтернативы: https://codecombat.com/

Чтение

Тут проще и можно без компьютера. У меня долго не удавалось приучить дочь к чтению, читала только “из под палки”. Но сработал такой трюк: я дал ей послушать аудиокнигу “Часодеи” Н. Щербы, а остальные сказал читать. Теперь от книг не оторвать, “Часодеи” пройдены, теперь уже на четвертой книге Гарри Поттера. Младшего приходиться пока “подкупать” — давать карманные деньги за чтение, но тоже понемногу входит во вкус.

Кроме того, ищу интересный вариант занятий физкультурой — хочу попробовать вариант с игрой Let’s Dance на телевизоре+мобильном. Ну и ежедневную зарядку пока никто не отменял.

