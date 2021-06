На Netflix вийшов перший сезон серіалу «Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами» — постапокаліпсис з гібридами людей і тварин по коміксу Vertigo

Всі вісім епізодів доступні з повноцінною українською озвучкою та субтитрами.

Сюжет «Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами» створено за мотивами популярного коміксу Vertigo (імпринт DC Comics), який часто характеризують як суміш «Божевільного Макса» і «Бембі». Він розповідає про те як на Землі після катаклізму (пандемія вірусу викосила більшу частину людства) почали з’являтися гібриди людей і тварин.

Виконавчими продюсерами адаптації виступили Роберт Дауні-молодший і його дружина Сьюзен, а сценаристом і режисером — Джим Мікл («В тіні Місяця», «Ми такі, які є»).

Головного героя — хлопчика, на ім’я Гас, який покинув домівку та вирішив відправитися в Колорадо в надії знайти притулок для собі подібних — зіграв 11-річний Крістіан Конвері («Веном», «Гарний хлопчик»). Окрім нього в телекоміксі зіграли Нонсо Анозі («Гра престолів», «Артеміс Фаул»), Аділь Ахтар («Murdered by My Father»), Аліза Веллані («Upload»), Стефанія Лаві Оуен («Крампус»), Данія Рамірес («Once Upon a Time»), Ніл Сенділендс (The Flash) та Уілл Форте (Макгрубер).