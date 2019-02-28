«Нашумевшая китайская система социального рейтинга на практике далека от новых технологий»

Китай обвиняют в создании «цифровой антиутопии», однако на практике нашумевшая система социального рейтинга далека от новых технологий. Сведения о гражданах собирают обычные волонтеры, которые вручную подсчитывают баллы и вносят их в рукописную базу. О реальной работе системы рассказало издание South China Morning Post.

Вооружившись ручкой и кипой бумаг, 53-летняя Ян Цююнь отправляется в очередной обход небольшой китайской деревни в уезде Жунчэн провинции Шаньдун. Она наблюдает за поведением местных жителей и аккуратным почерком вносит данные в картотеку. Ян входит в группу из 10 волонтеров, которые воплощают в жизнь систему социального рейтинга — пока в локальном масштабе.

После обхода при помощи обычного калькулятора Ян присуждает жителям деревни баллы. Два очка можно получить за установку баскетбольного кольца на детской площадке, 30 очков — за пожертвование телевизора стоимостью $445 местной общине, еще по 10 баллов присваивают родителям, чей сын служит в армии в Тибете.

Изначально каждому присваивают 1000 баллов. Со временем их можно приумножить или потерять.

Волонтерство, донорство крови, донос о контрафактном товаре и привлечение инвестиций в регион поощряются. Нарушение ПДД, нежелание следовать правилам планирования семьи и уклонение от налогов повлекут штраф.

Лишиться очков также могут жители, которые не заботятся о своих пожилых родителях, разбрасывают мусор или некорректно ведут себя в общественном транспорте. Наказывают и за политический активизм. Например, за продвижение петиций, которые не отвечают интересам государства, или за отправку большого числа одинаковых обращений к чиновникам.

В конце месяца все распределенные волонтерами баллы подсчитывают и вносят в таблицу. В зависимости от оценки гражданин получает маркировку от AAA до D.

«Приходится делать много работы. Я так занята, что не остается времени потрудиться на ферме», — рассказывает Ян Цююнь.

Система социального рейтинга интегрирована с местной системой соцпомощи. Чем больше баллов набирает человек, тем больше бонусов он получает. Особо благонадежным выдают дополнительную порцию риса и масла, а в некоторых случаях вознаграждают наличными. Имена самых достойных граждан вывешивают на доске почета:

Помимо этого, обладатели «рейтинга» AAA бесплатно проходят медосмотр, получают ежегодно 30 кубометров воды за счет местного бюджета и скидку на оплату счетов за отопление. Тем, кто заслужил отметку D, ограничивают доступ к госслужбе, государственным тендерам и кредитам, также неблагонадежных граждан лишают субсидий, запрещают им путешествовать на поездах и самолетах, отправлять своих детей в дорогие школы и открывать бизнес.

При этом местные жители ничего о социальном скоринге не знают, хотя государство работает над системой уже семь лет. С подробностями знакомы только госслужающие, остальные не подозревают, кто и как проставляет им баллы.

Источник: hightech.plus