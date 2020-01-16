Не ждите приквел «Игры престолов» про Таргариенов («Дом дракона») раньше 2022 года, а ничего другого (по вселенной) HBO пока снимать не планирует





Поклонникам вселенной «Игры престолов» и всем остальным, кто очень сильно ждет «Дом дракона» / House of the Dragon — грядущий приквел про Таргариенов, о котором HBO объявил в прошлом году, — придется запастись большим терпением. Программный директор HBO Кейси Блойс объявил, что пока у шоу нет точной даты выхода (пока даже работа над сценарием не закончена), но премьера предварительно запланирована на 2022 год. В то же время он поведал некоторые интересные подробности о проекте.

Самое главное (после сроков выхода): сейчас «Дом дракона» — флагманский проект HBO. Судя по всему, приоритетным он стал благодаря литературной основе. Сценаристы в курсе всех основных событий, описанных Джорджем Мартином в книге «Пламя и кровь», положенного в основу шоу, так что как с последними двумя сезонами «Игры престолов», которые Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс вынуждены были поставить самостоятельно ввиду неготовности соответствующей частей цикла романов, здесь быть не должно.

«Одна из ключевых особенностей «Дома дракона» в том, что есть текст, есть книга, которая проложила проекту путь к релизу», — цитирует источник Кейси Блойс.

Таким образом, именно наличие книжного первоисточника все предопределило. Напомним, незадолго до того, как HBO объявил, что заказал съемки дебютного сезона «Дом дракона» из 10 серий, стало известно, что другой приквел о белых ходоках с Наоми Уоттс (рабочие название — The Long Night / «Долгая ночь»), которым занимались С. Дж. Кларксон и Джейн Голдман, руководство HBO отменило после пилота.

И сейчас в планах HBO нет никаких других проектов по «Игре престолов». Кейси Блойс подчеркнул, что хоть у HBO было несколько других преемников «Игры престолов», все внимание сейчас сосредоточено на «Доме дракона».

«Нет других мигающих зеленых огней или чего-то в этом роде. Когда-нибудь в будущем… возможно. Но сейчас планов [на другие сериалы вселенной] нет. Мы все сосредоточены на «Доме драконов», — сказал Кейси Блойс.

Действие «Дома дракона» развернется за 300 лет до событий оригинального шоу, расскав о мире драконов и падении Дома Таргариенов. Дебютный эпизод поставит режиссер Мигель Сапочник, создавший «Битву бастардов». Вместе со сценаристом Райаном Дж. Кондалом он выступит в роли шоураннера.

Поздние сроки едва ли обрадуют фанатов. Но если проводить аналогии с книгами Джорджа Мартина, то обычно они оправдывают ожидания. Так что остается надеяться, что с «Домом дракона» будет точно так же — шоу получится стоящим.

Источник: Deadline