Netflix снял документальный фильм Making The Witcher о съемках сериала «Ведьмак», он уже доступен для просмотра [трейлер]

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Оказывается, не только Disney умеет снимать «сериалы о том, как снимали сериалы» (если пропустили, речь идет о восьмисерийном документальном сериале Disney Gallery: The Mandalorian). К данному жанру решил приобщиться сервис Netflix, правда размах у него поменьше — вместо многосерийного проекта создатели сериала The Witcher / «Ведьмак» уложились всего в полчаса.

В этот хронометраж вошли видео со съемок сериала, постановка трюков, тренировки актеров, а также интервью с исполнителями главных ролей Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фрейей Аллан, а также шоураннером Лорен Шмидт Хиссрих и другими участниками съемочной группы.

Документальный фильм Making The Witcher / «Создание Ведьмака» уже доступен на платформе Netflix.

Напомним, что Netflix возобновил прерванные в марте съемки второго сезона «Ведьмака», его премьера ожидается в 2021 году.

Помимо основного сериала фанатов творчества Анджея Сапковского также ждет сериал-приквел The Witcher: Blood Origin / «Ведьмак: Кровное происхождение». Действие в нем развернется за 1200 лет до истории Геральта и расскажет об эпохе Сопряжения сфер — магическом катаклизме, в результате которого в Неверлэнд проникли монстры и появились профессиональные охотники на них — мутанты-ведьмаки.

Источник: Netflix