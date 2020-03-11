Нидерландская компания Envision представила AR-очки для слепых и слабовидящих





Нидерландская компания Envision совместно с Google разработала AR-очки для слепых и слабовидящих людей: они оснащены камерой с компьютерным зрением и голосовым помощником. Представленное решение способно не только помогать ориентироваться в пространстве, описывая окружающую обстановку, но также зачитывать текст и узнавать других людей. Необычная гарнитура дополненной реальности уже доступна для предзаказа.

Отметим, что сама идея создания гаджетов, которые помогают слабовидящим и слепым людям ориентироваться в пространстве, далеко не нова, и почти во всех из них используются технологии распознавания объектов и голосовой помощник, который рассказывает человеку о том, что происходит вокруг. Вместе с тем, подобные устройства, как правило, зачастую решают только конкретные задачи — например, используются только для навигации в пространстве, как приложение от Microsoft, или позволяют читать, как очки японской компании Oton Glass.

Отличительная особенность очков от Envision состоит в их многофункциональности: устройство умеет распознавать отдельные объекты, их цвет, окружающую обстановку в целом, текст и даже отдельных людей (тех, чьи фотографии занесены в базу данных аппарата). Распознавание происходит с помощью встроенной в очки камеры, а через динамик или подключенные к очкам по USB или Bluetooth наушники голосовой помощник рассказывает о том, что видит.

Особый акцент нидерландские разработчики делают на способности алгоритмов распознавать текст: Envision утверждает, что ее очки могут распознать и воспроизвести вслух даже написанное от руки поздравление на открытке. В общей сложности устройство поддерживает 60 языков. Помимо этого, при необходимости посредством очков можно совершить звонок доверенному лицу, чтобы получить помощь, а также поделиться с ним своим местоположением. Вдобавок гарнитура позволяет искать в окружении только определенные предметы, делать фото и снимать видео на встроенную камеру, сканировать штрих-коды и находить по ним в интернете описание продукта. Управление устройством может осуществляться как при помощи сенсорной панели с правой стороны оправы (в этом случае голосовой помощник будет озвучивать выбираемые опции на манер Google TalkBack), так и посредством голосовых команд.

В основе решения от Envision лежат очки Google Glass Enterprise Edition 2, которые Google представила в мае прошлого года. Стоимость AR-гарнитуры для слабовидящих и слепых людей от нидерландских разработчиков в настоящее время составляет €1500, впоследствии цена вырастет до €1900 (если пользователь намерен использовать очки вместе с линзами, то за полноценную оправу придется доплатить еще €300). Поставки очков компания планирует начать в августе этого года.

По утверждению нидерландских инженеров, на одной зарядке их AR-очки могут проработать до 8 часов. Что касается встроенного в оригинальные Google Glass Enterprise Edition 2 дисплея, то в случае очков от Envision он остается незадействованным.



Напоследок отметим, что ранее Envision разработала мобильное приложение для слабовидящих людей. Его функциональность во многом идентична возможностям представленных компанией AR-очков, однако при этом приложение требует, чтобы человек все время держал смартфон в руке, в то время как носимая гарнитура обеспечивает полностью hands-free опыт, что может быть более удобно для людей с проблемами зрения, у которых одна рука и так обычно занята тростью либо держателем шлейки собаки-поводыря.

Источник: N+1