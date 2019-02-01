Nikkei: Nintendo работает над более дешевой компактной версией консоли Switch, которая лишится съемных джойстиков и док-станции

Еще осенью прошлого года появилась информация о том, что Nintendo готовит обновленную версию своей игровой консоли Switch. Тогда инсайдеры сообщали, что новинка должна получить более производительную платформу и качественный OLED-экран. Новые данные от Nikkei указывает на то, что компания может пойти немного по другому пути.

По данным источников этого издания, в данный момент Nintendo работает над более компактной, простой и дешевой версией консоли Switch. Инженеры компании рассматривают несколько вариантов удешевления новой модели. Скорее всего новинка будет рассчитана только на мобильное использование, а значит не будет поддерживать режим подключения к ТВ с помощью док-станции.

Инженеры также практически наверняка откажутся от съемных джойстиков Joy-Cons, просто интегрировав их в цельный корпус новой консоли. Этот шаг значительно упростит конструкцию, а значит и стоимость устройства. Ну, и как результат мобильной направленности, новая модель получит экран с меньшей диагональю, что позволит снизить габариты устройства.

Издание Nikkei даже указало ориентировочные сроки выхода новой компактной версии Switch — это должно произойти в следующем фискальном году (с марта текущего по март следующего года), но скорее всего Nintendo постарается выпустить новинку под Рождественские и Новогодние праздники.

Отметим, что по официальным данным количество проданных консолей Nintendo Switch достигло отметки 32 млн штук (суммарная статистика с момента начала продаж в марте 2017 года). Вместе с тем Nintendo снизило прогноз по продажам на следующий фискальный год с 20 млн до 17 млн консолей, так что появление новой дешевой версии может помочь подстегнуть снижающиеся продажи.

Источник: Engadget