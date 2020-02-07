Nintendo предупредила о задержках в поставках гибридной консоли Switch для японского рынка из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV





На официальном сайте Nintendo появилось заявление, в котором японская компания извинилась за грядущие задержки в поставках гибридной консоли Switch для домашнего рынка.

«Спасибо за вашу любовь к нашей продукции. В связи со вспышкой нового коронавируса задержки производства и поставок Switch будут неизбежны, поскольку консоли для японского рынка производятся в Китае. Ring Fit Adventure, последняя партия которой уже распродана, это тоже касается. Мы хотим извиниться за причиненные неудобства и надеемся на ваше понимание», — указали в компании.

По информации аналитика Даниэль Ахмад, задержки уже затронули недавно анонсированную версию Switch в стилистике Animal Crossing: New Horizons — предзаказы на нее Nintendo собиралась начать принимать в Японии уже с 8 февраля, однако от этих планов в итоге отказалась. Как отразится ситуация со вспышкой вируса на поставки продукции японской компании за пределами Китая и Японии, пока сказать сложно, официальных комментариев по этому поводу от Nintendo не поступало. The Verge в связи этим отмечает, что большая часть консолей Switch собирается на китайских заводах Foxconn, «практически все» из которых в настоящее время закрыты до специального распоряжения китайских властей, так что задержки с поставками гибридной приставки Nintendo могут возникнуть и глобально.

In Japan they will no longer take pre-orders on Feb 8th. Outside Japan there is no confirmation on delays just yet. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 6, 2020

Уточним, что в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV китайское правительство продлило праздничный период в честь местного Нового года как минимум до 10 февраля в 24 провинциях, муниципалитетах и регионах страны. Из-за этого на территории КНР в настоящее время не работают многие заводы, а также не функционируют различные службы, что, в свою очередь, негативно сказывается на объемах производства и поставках различной техники, которая собирается в Китае.

Напоследок отметим, что Animal Crossing: New Horizons, релиз которой запланирован на 20 марта эксклюзивно на Switch, представляет собой некий аналог The Sims, но гораздо более беззаботный, релаксирующий и с акцентом на проявлении творчества со стороны игрока. Действие симулятора жизни разворачивается на острове, населенном милыми антропоморфными зверушками. Игроки смогут крафтить предметы, собирать ресурсы, заниматься рыбалкой и садоводством, торговать, обустраивать дом, зарабатывать деньги, ходить в гости, отмечать праздники. Разработчики обещают, что у проекта будет много тонкостей, которые игрокам предстоит постепенно открывать по мере прохождения.

Ring Fit Adventure, появившаяся на прилавках в конце октября и также являющаяся эксклюзивом Switch, в свою очередь, представляет собой видеоигру, играть в которую необходимо при помощи идущих в комплекте с ней фитнес-девайсов в виде обруча и набедренного крепления с датчиками. Для продвижения по незамысловатому сюжету, преодоления препятствий и в ходе сражений со злобными монстрами — подопечными не менее злобного властителя-демона — игроку необходимо выполнять различные физические упражнения.

Источник: DTF