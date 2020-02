Nintendo предупредила о задержках в поставках гибридной консоли Switch для японского рынка из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV

На официальном сайте Nintendo появилось заявление, в котором японская компания извинилась за грядущие задержки в поставках гибридной консоли Switch для домашнего рынка.

По информации аналитика Даниэль Ахмад, задержки уже затронули недавно анонсированную версию Switch в стилистике Animal Crossing: New Horizons — предзаказы на нее Nintendo собиралась начать принимать в Японии уже с 8 февраля, однако от этих планов в итоге отказалась. Как отразится ситуация со вспышкой вируса на поставки продукции японской компании за пределами Китая и Японии, пока сказать сложно, официальных комментариев по этому поводу от Nintendo не поступало. The Verge в связи этим отмечает, что большая часть консолей Switch собирается на китайских заводах Foxconn, «практически все» из которых в настоящее время закрыты до специального распоряжения китайских властей, так что задержки с поставками гибридной приставки Nintendo могут возникнуть и глобально.

In Japan they will no longer take pre-orders on Feb 8th.

Outside Japan there is no confirmation on delays just yet.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 6, 2020