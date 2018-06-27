Nintendo выпустила кастомную версию Nintendo Switch в стиле конструктора Labo, но не для продажи, а в качестве приза

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Компания Nintendo выпустит кастомную версию консоли Nintendo Switch, выполненную в стиле фирменного картонного конструктора Labo для детей. Дизайнеры компании не просто позаимствовали у конструктора «цвет неокрашенного картона», но даже использовали в оформлении узор среза гофрокартона.

К сожалению, эта версия дизайна не предназначена для свободной продажи — ее получат в подарок победители конкурса на самые интересные творения на основе конструктора Nintendo Labo. Также в числе призов фигурируют брендированные сувениры, одежда и плакаты с автографами разработчиков консоли.

Конкурс будет проходить с 19 июля по 20 августа 2018 года на официальном сайте по следующей ссылке. Напомним, что Nintendo представила детский картонный конструктор Labo, из которого можно собирать разнообразные интерактивные модели с участием консоли Switch, еще в январе текущего года.

Источник: Kotaku