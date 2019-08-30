Новый трейлер и постер фильма Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером и Линдой Хэмилтон

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Киностудия Paramount Pictures приурочила выход нового трейлера фильма Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Темные судьбы» к юбилею «Судного дня», который по самой первой версии произошел 29 августа 1997 года. И в новом ролике есть легендарная фраза «I’ll be back», правда произносит ее не Терминатор.

Новый фильм является прямым продолжением картины «Терминатор 2: Судный день» 1991 года и игнорирует все остальные снятые после этого картины франшизы. События в «настоящей третьей части» развиваются спустя 27 лет после завершения сюжета «Судного дня», так что реально постаревшие Арнольд Шварценеггер (T-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор) выглядят в этих условиях более чем уместно.

По сюжету, на Земле действует новая версия глобального ИИ «Легион», которая использует те же методы, что и старая — посылает в прошлое очередного жидкого терминатора (Гэбриел Луна) для убийства важного для ее судьбы человека. Новая цель убийцы — Дани Рамос (Наталия Рейес), которую защищает боец сопротивления Грейс (Маккензи Дэвис), а также вышеупомянутые Сара Коннор и T-800.

Предполагается, что в картине Terminator: Dark Fate / «Терминатор: Темные судьбы» два старых персонажа передадут эстафету молодым героям, а сам фильм станет первой частью новой трилогии. Впрочем, окончательными эти планы станут лишь в случае кассового успеха картины, которая выйдет в кинотеатрах уже 1 ноября 2019 года.

Режиссёр и сценарист первых двух частей «Терминатора» Джеймс Кэмерон выступает в качестве продюсера, а режиссером выбрали Тима Миллера, известного по проектам «Дэдпул» и «Соник в кино». Сценарий написали Дэвид Гойер (Blade, Batman), Чарльз Игли (Dark Angel) и Джош Фридмана (The Sarah Connor Chronicles).

Источник: Paramount Pictures