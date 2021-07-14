Официально: Disney продлила сериал «Локи» от Marvel на второй сезон





Короткий тизер с анонсом второго сезона показали в шестом (заключительном) эпизоде первого сезона нашумевшего супергеройского сериала Marvel о боге хитрости и обмана Локи для онлайн-кинотеатра Disney+ (момент на 42 минуте 48 секунде).

Ранее Элизабет Олсен (Алая Ведьма в киновселенной Marvel) заявила, что сериал «ВандаВижен» с большой вероятностью не получит продолжение, а судьба «Сокола и Зимнего солдата» пока остается неизвестной. В начале июля аналитики Nielsen сообщили, что «Локи» показал лучший старт в США среди сериалов Marvel в Disney+, заметно опередив «Сокола и Зимнего солдата». Таким образом, «Локи» стал первым из трех уже вышедших мини-сериалов по киновселенной Marvel, который продлили на второй сезон. К слову, о том, что Marvel и Disney уже начали работу над вторым сезоном сериала «Локи», издание Deadline писало еще в начале года — за полгода до премьеры шоу.

Сценарий дебютного сезона «Локи» написал Майкл Валдрон, режиссером выступила Кейт Херрон, а шоураннером — Майкл Уолдрон (сценарист четвертого сезона «Рика и Морти»). Пока неясно, вернется ли прежняя творческая команда к работе над продолжением. Детали сюжета и даже примерной даты выхода, само собой, тоже нет. Но, как отмечает Variety, финал первого сезона «Локи» подводит к следующему кинокомиксу Marvel. Речь о фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Сиквел «Доктора Стрэнджа» о приключениях Стивена Стрэнджа в исполнении Бенедикта Камбербэтча должен выйти в марте 2022 года.

Продолжение «Локи» — очередное дополнение в списке уже анонсированных проектов для онлайн-кинотеатра Disney+, который также включает Hawkeye, Ms. Marvel, She Hulk и безымянный сериал, посвященный Ваканде из франшизы «Черная пантера».