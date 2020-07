Первый сезон нового аниме-сериала Transformers: War For Cybertron Trilogy выйдет на Netflix 30 июля [трейлер]

Благодаря Netflix фанаты трансформеров скоро получат возможность вновь окунуться в мир гигантских роботов, способных не только на изменение внешнего вида, но и на человеческие эмоции. Сегодня стриминговый сервис опубликовал свежий трейлер и огласил дату премьеры первой части проекта Transformers: War For Cybertron Trilogy / «Трансформеры: Война за Кибертрон Трилогия: Осада» — 30 июля 2020 года.

Первый сезон аниме-сериала получил подзаголовок Chapter 1: Siege, он будет состоять из шести 22-минутных эпизодов. Вторую главу назвали Chapter 2: Earthrise, а вот имя третьей пока не озвучивается, как и точную дату премьеры продолжений.

Согласно синопсису, действие первой главы разворачивается в самом конце Гражданской войны на Кибертроне между Автоботами и Десептиконами. Предводитель последних Мегатрон пытается заполучить могущественный артефакт Allspark, превращающий любую технику в трансформеров. Ему противостоит лидер Автоботов Оптимус Прайм, который слишком хорошо понимает, чем это может закончиться для их родной планеты.

Продюсированием серии Transformers: War For Cybertron Trilogy занималась студия Rooster Teeth, известная по аниме-проектам RWBY / «Красный, Белый, Черный, Желтый» и gen:LOCK. За анимацию отвечает студия Polygon Pictures (Godzilla, Knights of Sidonia), а в качестве шоураннера выбрали Ф.Дж. ДеСанто, который занимался сериями Transformers: Titans Return и Transformers: Power of the Primes.

Источник: Polygon