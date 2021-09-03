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Роланд Эммерих, сделавший себе имя на фильмах-катастрофах (достаточно вспомнить «День независимости», «Послезавтра», «2012»), решил добавить еще один подобный проект в свое портфолио. В новой картине Moonfall / «Падение Луны» масштаб катастрофы вышел на планетарный уровень, так как по непонятной пока причине на Землю решила упасть Луна.

Судя по трейлеру, дело не обошлось без инопланетного вмешательства, так что мы имеем дело не с простым, хотя и весьма масштабным, природным катаклизмом, а с полноценным вторжением пришельцев.

В главных ролях снялись Холли Берри («Женщина-кошка», «Люди Икс»), Патрик Уилсон («Аквамен», «Мидуэй»), Стэнли Туччи («Первый мститель», «Голодные игры»), Джон Брэдли («Игра престолов») и Майкл Пенья («Человек-муравей»).

Роланд Эммерих взял проект под полный контроль, выступив одновременно в качестве продюсера, сценариста и режиссера, взяв в помощники на первые две роли Харальда Клозера. Премьера фантастического фильма Moonfall / «Падение Луны» запланирована на 4 февраля 2022 года.

Источник: Lionsgate