Raspberry Pi открыла свой первый офлайн-магазин

Компания Raspberry Pi Foundation, которая занимается выпуском одноплатных компьютеров, открыла в Кембридже (Великобритания) свой первый традиционный магазин.

Напомним, Raspberry Pi выпускает одноименные микрокомпьютеры, которые можно использовать для создания тех или иных технологических решений, а также различные аксессуары к ним, в частности, сенсорные дисплеи. С момента основания в 2012 году компания продала около 19 млн устройств.

Интересно, что концепция магазина Raspberry Pi была явно перенята у Apple, поэтому он представляет собой гораздо больше, чем просто точку продаж продукции производителя. К примеру, в нем имеются подключенные к мониторам компьютеры Raspberry Pi, позволяющие потенциальным покупателям сразу опробовать платы в работе. Также в магазине предлагаются различные готовые устройства, собранные на платах компании.

Помимо этого, в продаже имеется масса специализированной литературы, фирменные мягкие игрушки, кружки и прочий мерч.

Venture Beat отмечает, что большая часть клиентов Raspberry Pi скорее всего умеет заказывать товары в онлайне, поэтому традиционный розничный магазин будет использоваться по большей части в качестве способа привлечь к своим продуктам новых клиентов.

Источник: VC