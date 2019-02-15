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Разработчики PlatinumGames анонсировали свой новый проект — Astral Chain
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Разработчики PlatinumGames анонсировали свой новый проект — Astral Chain

Разработчики PlatinumGames анонсировали свой новый проект — Astral Chain

Разработчики PlatinumGames, известные игровому сообществу как создатели Bayonetta и NieR: Automata, анонсировали свой новый проект — Astral Chain, выполненный в сеттинге киберпанка.

Руководителем разработки тайтла выступает геймдизайнер Такахиса Таура, который работает в студии с момента ее основания.

Известно, что в начале игры игроку предстоит выбрать между двумя главными героями – парнем и девушкой, оставшийся персонаж при этом будет выполнять роль спутника.

Релиз проекта состоится 30 августа на Nintendo Switch.

Источник: DTF

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