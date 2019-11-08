Шоураннер сериала Dune: The Sisterhood для платформы HBO Max Джон Спэйтс покинул проект ради сиквела полнометражной «Дюны»





Поклонники романа Фрэнка Герберта Dune / «Дюна» наверняка в курсе, что новая полнометражная экранизация выйдет на экраны уже осенью следующего года. Однако даже фанаты вселенной могли пропустить известия о съемках сериала по вселенной Дюны для стриминговой платформы HBO Max. Вспомнить об этом проекте заставил уход шоураннера Джона Спэйтса, который бросил сериал ради сиквела фильма.

Итак, в июне 2019 года WarnerMedia анонсировала сериал-приквел Dune: The Sisterhood о женском ордене Бене Гессерит, который играет важнейшую роль в мире Дюны. Производство сериала поручили Legendary Television, а шоураннером назначили Джона Спэйтса, который входит в группу сценаристов полнометражного фильма «Дюна» вместе с Дени Вильневом и Эриком Ротом. Однако что-то пошло не так и Джон покинул данный пост, чтобы сосредоточиться на втором фильме экранизации.

В данный момент WarnerMedia ищет нового шоураннера, причем сроки поджимают, так как сервис HBO Max запустят в мае 2020 года, а столь интересный контент наверняка планировали подготовить к старту платформы.

Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Рэмплинг, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендая, Джош Бролин

Напомним, что первый фильм от Дени Вильнева запланирован на 20 ноября 2020 года, одновременно с его производством также проходят съемки сиквела. Дело в том, что студии Legendary Pictures и Warner Bros. изначально задумывали проект как полноценную франшизу «Duniverse», благо, литературной основы более, чем достаточно — только сам Фрэнк Герберт написал шесть книг серии «Дюна», «Мессия Дюны», «Дети Дюны», «Бог-император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны». А если учитывать книги авторства Брайана Герберта (старший сын Фрэнка Герберта) и Кевина Андерсона, то суммарное количество книг составит практически два десятка.

Главную роль Пола Атрейдеса сыграет молодой актер Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»), его отца Лето Атрейдеса доверили воплотить Оскару Айзеку («Звёздные войны»), а мать Леди Джессику — Ребекке Фергюсон («Миссия невыполнима: Последствия»). В фильме также снимутся Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен), Дэйв Батиста (Глоссу Раббан), Шарлотта Рэмплинг (Мохиам), Зендая (Чани), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек) и другие.

Источник: Polygon