Slightly Mad Studios анонсировали точную дату релиза Project CARS 3, автосимулятор выйдет на ПК, PS4 и Xbox One 28 августа 2020 года
Радует, когда компании придерживаются своих обещаний, несмотря ни на что. В самом начале лета геймстудия Slightly Mad Studios пообещала выпустить автосимулятор Project CARS 3 до конца этого же лета и теперь огласила точную дату релиза — 28 августа 2020 года.
Сообщение появилось в официальном twitter игры, так что источнику можно доверять:
Your Ultimate Driver Journey in #ProjectCARS3 begins August 28th, 2020. pic.twitter.com/AKcIK0TVgJ
— Project CARS (@projectcarsgame) June 24, 2020
Напомним, что автосимулятор Project CARS 3 станет третьим представителем известной гоночной франшизы, дополнив Project CARS (2015) и Project CARS 2 (2017). Помимо графических улучшений в игре доработали систему тюнинга и кастомизации, а также увеличили список доступных игроку моделей автомобилей (более 200) и трасс (свыше 140).
Разработчики обещают сохранить традиционный открытый мир, но дополнят его новыми режимами, включая карьерный Career Mode и соревновательный Rivals. Также будут доступны дневные, недельные и месячные задания за выполнение которых игроки будут получать отдельные призы.
Игра выйдет на платформах на популярных актуальных платформах ПК, PS4 и Xbox One.
Источник: Slightly Mad Studios