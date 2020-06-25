Slightly Mad Studios анонсировали точную дату релиза Project CARS 3, автосимулятор выйдет на ПК, PS4 и Xbox One 28 августа 2020 года

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Радует, когда компании придерживаются своих обещаний, несмотря ни на что. В самом начале лета геймстудия Slightly Mad Studios пообещала выпустить автосимулятор Project CARS 3 до конца этого же лета и теперь огласила точную дату релиза — 28 августа 2020 года.

Сообщение появилось в официальном twitter игры, так что источнику можно доверять:

Your Ultimate Driver Journey in #ProjectCARS3 begins August 28th, 2020. pic.twitter.com/AKcIK0TVgJ — Project CARS (@projectcarsgame) June 24, 2020

Напомним, что автосимулятор Project CARS 3 станет третьим представителем известной гоночной франшизы, дополнив Project CARS (2015) и Project CARS 2 (2017). Помимо графических улучшений в игре доработали систему тюнинга и кастомизации, а также увеличили список доступных игроку моделей автомобилей (более 200) и трасс (свыше 140).

Разработчики обещают сохранить традиционный открытый мир, но дополнят его новыми режимами, включая карьерный Career Mode и соревновательный Rivals. Также будут доступны дневные, недельные и месячные задания за выполнение которых игроки будут получать отдельные призы.

Игра выйдет на платформах на популярных актуальных платформах ПК, PS4 и Xbox One.

Источник: Slightly Mad Studios