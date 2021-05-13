Sony представила нові кольори DualSense — «Космічний червоний» та «Чорна ніч»





Астрологи оголосили тиждень «Продам білий DualSense».

‎13 травня Sony оголосила про розширення палітри контролера DualSense для консолі PlayStation 5 двома новими кольоровими забарвленнями — червоним («Космічний червоний») та чорним («Чорна ніч»). До цього часу єдиним варіантом був білий.

Двоколірна схема оформлення залишилась на місці: версія «Космічний червоний» пофарбована у два різні відтінки чорного, а версія «Космічний червоний» — забарвлена в яскраво-червоний колір з чорною вставкою в нижній частині, як у випадку дебютної білої версії.

Контролери DualSense в нових кольорах надійдуть у продаж по всьому світу у червні 2021 року. Коли саме вони очікуються в українських магазинах поки невідомо.

В США варіант «Чорна ніч» буде коштувати $69.99, як базовий білий DualSense, тоді як рекомендована вартість варіанту «Космічний червоний» становить $74.99 — на $5 дорожче.