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Создатели «Игры престолов» отказались от съемок новой трилогии «Звездных войн» ради Netflix

Создатели «Игры престолов» отказались от съемок новой трилогии «Звездных войн» ради Netflix

Создатели «Игры престолов» отказались от съемок новой трилогии «Звездных войн» ради Netflix


Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс отказались от сотрудничества с Disney, в рамках которого они должны были заняться созданием новых фильмов по «Звездным войнам». Это было вполне ожидаемо после недавнего заключения эксклюзивного контракта со стриминговым видеосервисом Netflix на производство новых фильмов и сериалов. По данным Deadline, договор рассчитан на пять лет и оценивается в $300 млн.

В комментарии Deadline сценаристы заявили, что «с превеликим сожалением» покидают проект Disney по причине слишком загруженного расписания.

«У нас нет дополнительных часов в дне, чтобы справедливо распределить их между „Звездными войнами“ и нашими проектами для Netflix», — сказали Бениофф и Вайсс.

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что не исключает возобновления сотрудничества со сценаристами в будущем, когда их расписание станет посвободнее.

Напомним, в феврале прошлого года студия Lucasfilm договорилась c Бениоффом и Вайссом, что те запустят новую трилогию по вселенной «Звездных войн» в 2022 году с двухлетним интервалом между выпусками новых частей. Пока неясно, будет ли Disney искать замену шоураннерам «Игры престолов», или же студия решила вовсе отменить эту трилогию.

В настоящее время в работе находится одновременно множество новых проектов вселенной «Звездных войн». В частности, режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон работает над созданием собственной трилогии «Звездных войн», еще один полнометражный фильм по вселенной готовит глава Marvel Studios Кевин Файги, для онлайн-кинотеатра Disney+, который запускается 12 ноября, также готовятся несколько сериалов, включая The Mandalorian / «Мандалорец» (не пропустите новый трейлер). Не забываем также про пока безымянный сериал об Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли и девятый эпизод «Звездных войн», который завершит так называемую сагу о Скайоукерах (украинская премьера состоится 19 декабря 2019 года). Также по слухам Disney собирается снять кинотрилогию по игре «Star Wars: Knights of the Old Republic», сценарием которой уже занимается шоураннер «Видоизмененного углерода» Лаэта Калогридис.

В Disney отказались от комментариев касательно будущих планов в отношении франшизы.

Остается добавить, что HBO сейчас работает минимум над четырьмя спин-оффами «Игры престолов», один из которых — приквел, рассказывающий о событиях за пять тысяч лет до оригинала.

Источник: Deadline

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