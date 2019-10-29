Создатели «Игры престолов» отказались от съемок новой трилогии «Звездных войн» ради Netflix

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Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс отказались от сотрудничества с Disney, в рамках которого они должны были заняться созданием новых фильмов по «Звездным войнам». Это было вполне ожидаемо после недавнего заключения эксклюзивного контракта со стриминговым видеосервисом Netflix на производство новых фильмов и сериалов. По данным Deadline, договор рассчитан на пять лет и оценивается в $300 млн.

В комментарии Deadline сценаристы заявили, что «с превеликим сожалением» покидают проект Disney по причине слишком загруженного расписания.

«У нас нет дополнительных часов в дне, чтобы справедливо распределить их между „Звездными войнами“ и нашими проектами для Netflix», — сказали Бениофф и Вайсс.

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что не исключает возобновления сотрудничества со сценаристами в будущем, когда их расписание станет посвободнее.

Напомним, в феврале прошлого года студия Lucasfilm договорилась c Бениоффом и Вайссом, что те запустят новую трилогию по вселенной «Звездных войн» в 2022 году с двухлетним интервалом между выпусками новых частей. Пока неясно, будет ли Disney искать замену шоураннерам «Игры престолов», или же студия решила вовсе отменить эту трилогию.

В настоящее время в работе находится одновременно множество новых проектов вселенной «Звездных войн». В частности, режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон работает над созданием собственной трилогии «Звездных войн», еще один полнометражный фильм по вселенной готовит глава Marvel Studios Кевин Файги, для онлайн-кинотеатра Disney+, который запускается 12 ноября, также готовятся несколько сериалов, включая The Mandalorian / «Мандалорец» (не пропустите новый трейлер). Не забываем также про пока безымянный сериал об Оби-Ване Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли и девятый эпизод «Звездных войн», который завершит так называемую сагу о Скайоукерах (украинская премьера состоится 19 декабря 2019 года). Также по слухам Disney собирается снять кинотрилогию по игре «Star Wars: Knights of the Old Republic», сценарием которой уже занимается шоураннер «Видоизмененного углерода» Лаэта Калогридис.

В Disney отказались от комментариев касательно будущих планов в отношении франшизы.

Остается добавить, что HBO сейчас работает минимум над четырьмя спин-оффами «Игры престолов», один из которых — приквел, рассказывающий о событиях за пять тысяч лет до оригинала.

Источник: Deadline