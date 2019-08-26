Специальный тизер-трейлер фильма Star Wars: Episode IX. The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

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В рамках мероприятия D23 Expo 2019 компания Disney показала новый тизер-трейлер фильма Star Wars: Episode IX. The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход». В ролике можно увидеть несколько интересных сцен, включая дуэль Рей и Кайло Рена, а также Рей с новым двойным мечом в образе представителя темной стороны Силы.

В фильме появятся Кэрри Фишер (Принцесса Лея) и Марк Хэмилл (Люк Скайуокер), а также все исполнители главных ролей в предыдущих двух частях трилогии, включая Дэйзи Ридли (Рей), Адам Драйвер (Кайло Рен), Джон Бойега (Финн), Оскар Айзек (По Дэмерон), Люпита Нионго (Маз Каната), Донал Глисон (Артемидж Хакс), Келли Мэри Трэн (Роуз Тико), Йонас Суотамо (Чубакка) и дочь Кэрри Фишер Билли Лурд (Кайдел Ко Конникс).

Новых героев сыграют Наоми Аки («Леди Макбет»), Ричард Грант («Госфорд Парк», «Гудзонский ястреб») и Кери Расселл («Миссия невыполнима 3», «Планета обезьян: Революция»), которые присоединятся к ветеранам саги Энтони Дэниелсу (C-3PO) и Билли Ди Уильямсу (Лэндо Калриссиан).

Напомним, что ради этой картины Дж. Дж. Абрамс вернулся в кресло режиссера, чтобы завершить начатую им же трилогию, он же вместе с Крисом Террио написал сценарий картины.

Премьера фильма Star Wars: Episode IX. The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход» состоится 20 декабря 2019 года.

Источник: Star Wars