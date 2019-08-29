Стартап Pony.ai сделает автомобиль Lexus RX беспилотным

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Японский автомобильный гигант Toyota и китайский стартап Pony.ai, который занимается разработкой технологий автономного вождения, объявили о заключении партнерства. Уже в сентябре компании начнут совместные испытания беспилотных Lexus RX на дорогах общего пользования в Пекине и Шанхае. Сколько продлятся тесты, не уточняется.

Заявление об этом было сделано в преддверии Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Как ожидается, в ходе форума обе компании предоставят больше информации о своем сотрудничестве.

Как пишет Tech in Asia, сотрудничество обещает стать взаимовыгодным: Toyota получит выход на перспективный китайский рынок беспилотных автомобилей, а Pony.ai — инвестиции.

Напоследок отметим, что стартап Pony.ai, основанный в 2016 году выходцами из Baidu и Google, является один из лидеров среди разработчиков робомобилей в Китае. Предприятие стремится к созданию транспортных средств четвертого уровня автономности, которые смогут самостоятельно передвигаться в «предсказуемых», определенных условиях (например, на территории студенческих городков, индустриальных парков или в пределах небольших городов). При этом у компании есть офисы не только в Китае, где компания запустила сервис беспилотных маршрутных такси, но и в США — в июне стартап получил разрешение на тестирование роботакси в Калифорнии.

Источник: hightech.plus