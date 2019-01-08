Суммарные продажи PlayStation 4 приблизились к 100 млн штук, только за последний год Sony продала 18 млн этих консолей

Во время главной презентации на выставке CES 2019 японская компания Sony объявила свежие результаты продаж своих игровых консолей. Суммарно актуальную приставку Sony PS4 приобрели уже 91,6 млн пользователей, так что уже в текущем году модель гарантированно преодолеет знаковую отметку в 100 млн штук. Для сравнения, консоль PS3 продали в количестве 86 млн штук, PS2 — 155 млн штук, PS — чуть более 100 млн штук.

За последние 12 месяцев (полный 2018 год) производителю удалось продать по всему миру 18 млн приставок PlayStation 4, при этом почти треть из них (5,6 млн экземпляров) купили на протяжении предновогогоднего сезона, который по версии компании длится с 19 ноября по 31 декабря.

Интересно, что за полный 2017 год Sony продала 20,2 млн приставок PlayStation 4, однако даже 18 млн штук для устройства, которому более пяти лет, это весьма неплохой результат. В прошлом году глава игрового подразделения Sony Джон Кодера (John Kodera) заявлял, что продажи начнут падать, так как PS4 достигла точки насыщения и не будет так же активно, как раньше, набирать базу.

За тот же праздничный период компания продала 50,7 млн игр для PS4, а продажи игр за полный 2018 год достигли 864 млн экземпляров. Самым успешным релизом стал Marvel’s Spider-Man, разошедшийся в количестве 9 млн штук в период с 7 сентября по 25 ноября. Также Sony отчиталась о достижении 90 млн активных ежемесячных пользователей сервиса PlayStation Network, что на 10 млн больше, чем в мае 2018 года.

Напомним, что перед Новым годом Sony снизила стоимость ретро-приставки PlayStation Classic с $99 до $59, в Украине цена упала с 3399 грн до 1999 грн (акция продлится по 11 января 2019 года).

Источник: Engadget