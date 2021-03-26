Sweet.TV спіймали на використанні в платних фільмах аматорської озвучки з торрент-трекеру Toloka





Відомий легальний український онлайн-кінотеатр Sweet.TV опинився у центрі скандалу — у бібліотеці сервісу знайшли декілька платних іноземних фільмів з «піратським» дубляжем, запозиченим з не менш відомого торрент-трекеру Toloka (найбільший BitTorrent-трекер УАнету, що спеціалізується на поширенні контенту виключно українською мовою). На доволі курйозну ситуацію звернули увагу у твіттері.

Так, судячи з дописів користувачів твіттеру та опублікованих скріншотів, адміністрація Sweet.TV продає щонайменше два фільми з неофіційним дубляжем: стрічка «Звук металу» Даріуса Мардера пропонується в перекладі від студії «В одне рило», а в «Прогулянці серед могил» використовується аматорський переклад від спільноти Toloka, записаний в кустарних умовах. В одному з дописів автор обурюється, що більшість українських звукових доріжок, які є на Sweet.TV, взяті саме з сайту Toloka

Пікантності цій анекдотичній ситуації додає те, що особливо підприємливі особи, які потягнули з файли з Toloka тепер перепродають їх та намагаються прикрити оригінальні роздачі.