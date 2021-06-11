Тизер-трейлер продолжения постапокалиптического сериала «Видеть» с Джейсоном Момоа для Apple TV+





И Apple уже заказала третий сезон.

See / «Видеть» — постапокалиптическая драма со звездой «Игры престолов» Джейсоном Момоа и один из самых громких сериалов стартовой линейки Apple TV+. События «Видеть» происходят на территории Северной Америки через сотни лет после того, как в XXI веке мир поразил неизвестный вирус, выкосивший большую часть человечества. Те, кому удалось выжить во время апокалипсиса, навсегда утратили зрение, и вынуждены бороться за жизнь вслепую. Но все резко меняется с появлением на свет зрячих близнецов, на которых открывается настоящая охота.

Тизер-трейлер второго сезона «Видеть»

В ролике можно увидеть Джейсона Момоа («Игра престолов», «Аквамен»), вернувшего к роли вождя племени Бабы Восса. К своим ролям вернулись и другие ключевые актеры из первого сезона — Сильвия Хукс (королева Кейн), Гера Хилмарсдоттир (Магра, жена Бабы Восса), Элфри Вудард (Пэрис), а также Неста Купер (Ханива) и Арчи Мадекве (Кофун). В самом конце появляется новый персонаж, которому явно отводится одна из ключевых ролей в продолжении — Едо Восс, брат Бабы Восса в исполнении Дэйва Батисты («Стражи Галактики», «Армия мертвецов»).

Шоураннером выступает — по-прежнему Стивен Найт («Табу» и «Острые козырьки»).

Первые три эпизода второго сезона «Видеть» выйдут 27 августа в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Следующие эпизоды будут выходить по одному каждую пятницу — сколько их будет, пока неизвестно. В первом сезоне, вышедшем в 2019 году, было восемь эпизодов.