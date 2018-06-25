Том Холланд раскрыл название сиквела приключений Человека-паука — Spider-Man: Far From Home

Текущий исполнитель роли Человека-паука Том Холланд весьма болтлив не только на экране, но и в реальной жизни. Его коллеги по съемочной площадке неоднокартно отмечали в интервью, что Том совершенно не умеет хранить секреты и поэтому важные новости о будущих картинах Marvel ему сообщают в последнюю очередь.

В этот раз Том не смог удержаться от соблазна рассказать своим фанатам название следующей части фильмов о собственном герое, опубликовав короткое видео в своем Instagram. Сделал он это со своеобразным чувством юмора, на словах сказав о том, что анонсировать ему нечему, но показав при этом iPad с первой страницей сценария и названием.

Итак, судя по обложке полученного Холландом сценария, сиквел назовут Spider-Man: Far From Home, что можно перевести как «Человек-паук: Вдали от дома», что в свою очередь продолжает линию названий первой части Spider-Man: Homecoming / «Человек-паук: Возвращение домой».

В начале текущего года президент Marvel Studios Кевин Файги рассказывал в одном из интервью, что съемки сиквела стартуют в июле в Лондоне, так что название прямо указывает на то, что Паучку действительно придется заниматся своими супергеройскими делами вдали от привычного Нью-Йорка. О сюжете Spider-Man: Far From Home пока практически ничего не известно, за исключением того, что в этот раз главным соперником героя скорее всего станет Мистерио в исполнении Джейка Джилленхола.

Премьера фильма Spider-Man: Far From Home / «Человек-паук: Вдали от дома» запланирована на 4 июля 2019 года.

Источник: The Verge