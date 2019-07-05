В честь премьеры Stranger Things 3 разработчики Fortnite выпустили скины шерифа Хоппера и Демогоргона, но не стали создавать спецрежим
Создатели «королевской битвы» Fortnite не могли просто так пропустить премьеру третьего сезона сериала «Stranger Things» / «Очень странные дела» и выпустили очередной «кроссовер» Fortnite X Stranger Things.
Сначала в игре появились характерные для сериала порталы для перехода на «Обратную сторону», а с сегодняшнего дня игроки могут приобрести скины шерифа Джима Хоппера и Демогоргона, а также обертку для оружия.
— Fortnite (@FortniteGame) 5 июля 2019 г.
Интересно, что в отличие от кроссоверов с фильмами «Avengers: Endgame» и «John Wick» в этот раз разработчики ограничились только визуальными новинками в стиле сериала, не предложив поклонникам специального игрового режима.
Источник: Fortnite