В Facebook выбирают «народный» вариант логотипа Украины

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В мае Кабмин утвердил национальный бренд Ukraine NOW для популяризации Украины в мире, а вместе с ним – и логотип (на изображении выше). Но работа украинского рекламного агентства Banda Agency, которое помогало Министерству информационной политики с проектом, понравилась далеко не всем и, как это обычно бывает, спровоцировала волну критики, негатива и шуток с фотожабами. В ответ общественные организации «Платформа Громадянських Ініціатив» и «Інститут свободи слова» запустили в соцсети Facebook конкурс на альтернативу логотипу Ukraine NOW, созданному Banda Agency.

Недавно завершился первый тур голосования и определилась тройка финалистов, автор лого, которое получит наибольшее количество голосов получит приз – денежное вознаграждение в сумме 10 тыс. грн.

На страничке организаторы рассказывают, что в рамках конкурса более 160 дизайнеров (161, если быть точным) предоставили свое видение того, каким должен быть логотип нашей страны.

Затем жюри, в которое вошли этнографы, культурологи, дизайнеры и маркетологи, отобрали из них шесть самых лучших для первого тура голосования. Вот они:

Тройка претендентов на главный приз выглядит следующим образом:

Авторы конкурса призывают всех к участию, отмечая, что «чем больше людей проголосует, тем честнее будет результат».

Основатель агентства Banda Павел Вржещ прокомментировал ход конкурса следующим образом: «К сожалению, чаще всего наиболее инициативные активисты, у которых сильнее всего сердце болит за Родину», в конце концов наименее полезны».

По сути, Павел обменялся любезностями с руководителем «Громадянських ініціатив» Наталей Федорчук, которая ранее назвала работу Banda Agency «каляками-маляками».

Сколько еще продлится голосование, неясно.

Источник: «Хмарочос» и Facebook