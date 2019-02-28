В Fortnite стартовал восьмой сезон с огромным вулканом, пиратской пушкой, командной помощью и другими новинками [видео]

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Компания Epic Games дала старт восьмому сезону «королевской битвы» Fortnite, в котором на игровом острове появился огромный вулкан, пираты, ниндзя и огромный перечень нового контента и улучшений.

В окрестностях вулкана появились новые интересные области для исследований, включая Солнечные ступени и Ленивую лагуну. Пиратская пушка позволит нанести массивный урон вражеским областям и строениям с помощью пушечных ядер, игрок также сможет забраться в дуло и выстрелить собой вместо ядра.

В новом временном режиме «50 на 50» столкнутся две команды, по пятьдесят игроков в каждой, которые прилетят на остров с противоположных сторон на двух автобусах. Свой автобус выделен синим контуром, вражеский — красным, при этом на карте нанесена пунктирная черта, отмечающая «линию фронта» между двумя командами.

В восьмом сезоне появилась опция «Помощь команды», которая позволит объединяться и выполнять социальные испытания вместе с друзьями. В «Сражении с Бурей» также появилась новая раскладка героя, благодаря чему игрок может на ходу менять стиль игры, комбинируя уникальные свойства героев (можно выбрать командира, пятерых бойцов поддержки и одно командное умение). В творческом режиме можно опробовать новый набор элементов «Храм в джунглях».

Напомним, что игроки, которые прошли 13 бонусных испытаний во время события «Раздели любовь», могут получить бесплатный боевой пропуск для восьмого сезона на вкладке боевого пропуска или выполнить улучшение до боевого комплекта со скидкой. Остальным придется отдать за боевой пропуск 950 В-баксов, в комплект они получат экипировку Флибустьера и Гибрида, которая будет постепенно меняться в течение игры.

Полный список новинок и изменений восьмого сезона Fortnite можно изучить по следующей ссылке, а почитать о седьмом сезоне — здесь.

Источник: Epic Games