В Intel продемонстрировали математические формулы, которыми должны руководствоваться автопилоты

Как сообщается, математический аппарат безопасного движения автопилотов был разработан специалистами израильской компании Mobileye, которую корпорация Intel купила весной этого года. Математическая модель получила название Responsibility Sensitive Safety (RSS, приблизительно переводится, как «ответственная сенсорная безопасность») и призвана «доказать» общественности безопасность автономных транспортных средств, а именно: что робомобили не приведут к росту числа ДТП; и что им в принципе можно доверить свою жизнь, сев в салон настоящего беспилотника

Правда, стоит отметить, что доказательства смогут оценить только люди, неплохо разбирающиеся в математике. Ниже приводится лишь одна из множества формул, которыми будут руководствоваться автопилоты от Intel, — уравнение расчета безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля.