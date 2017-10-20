В Intel продемонстрировали математические формулы, которыми должны руководствоваться автопилоты
Компания Intel показала широкой общественности целый набор формул, которыми должен руководствоваться ИИ-алгоритм беспилотного автомобиля, чтобы постараться избежать ДТП и любых опасных ситуаций на дороге.
Как сообщается, математический аппарат безопасного движения автопилотов был разработан специалистами израильской компании Mobileye, которую корпорация Intel купила весной этого года. Математическая модель получила название Responsibility Sensitive Safety (RSS, приблизительно переводится, как «ответственная сенсорная безопасность») и призвана «доказать» общественности безопасность автономных транспортных средств, а именно: что робомобили не приведут к росту числа ДТП; и что им в принципе можно доверить свою жизнь, сев в салон настоящего беспилотника
Правда, стоит отметить, что доказательства смогут оценить только люди, неплохо разбирающиеся в математике. Ниже приводится лишь одна из множества формул, которыми будут руководствоваться автопилоты от Intel, — уравнение расчета безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля.
Напоследок отметим, что в упрощенном виде модель RSS предусматривает три требования: «безопасность, ответственность, чувствительность».
Первое: «безопасность» — это состояние работы автопилота, которое исключает серьезное ДТП, даже в том случае, если опасные маневры совершают другие участники дорожного движения; безопасное вождение в условиях, когда правила нарушают другие водители. Второе: умение самого автопилота принять нестандартное агрессивное решение, чтобы уклониться от потенциальной аварии. Третье: «чувствительность», или «осторожные команды» — что-то вроде правил робототехники для беспилотных автомобилей. Это перечень команд, которые выполнит автопилот, чтобы вернуться в «безопасное состояние», то есть — к стандартному спокойному движению после внештатной ситуации.
В Mobileye признает, что все это, конечно же, не дает 100% гарантии того, что робомобиль не попадет в ДТП. Основная цель математических формул безопасности — точно установить виновника аварии с участием робомобиля.
Источники: hightech.fm, Engadget