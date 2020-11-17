В королевской битве PUBG Mobile стартовали новые события с персонажами из Metro Exodus





Разработчики мобильной «королевской битвы» PUBG Mobile рассказали новые подробности о коллаборации с игрой Metro Exodus, благодаря которой игроки получат новые возможности, оружие, режим и т.д.

В частности, в игре доступен специальный интерфейс в стиле Metro, а также возможность облачить героев в костюмы Артема или Анну из знаменитой серии Metro уже на первом уровне. Костюм полковника Миллера Colonel Miller Outfit или Casual Miller Outfit базовый костюм Миллера могут быть разблокированы в эксклюзивном событии Metro Adventure пропуска Royale Pass 16. Игроки могут использовать значки Metro Metro Badges в этом событии, чтобы начать свое приключение и добраться до различных станций. Здесь они найдут припасы, с помощью них они смогут воспользоваться лучшими предложениями и получить одежду или элементы отделки предметов.

При повышении ранга Royale Pass, игроки смогут разблокировать дополнительные наряды премиум-класса, в том числе Cyber Enforcer Outfit на 50-м ранге. А на 100-м уровне бойцов ждет специальный набор Night Terror. Кроме этого, игроков ждет еще функция RP Team, которая позволит играть вместе с друзьями, повышая уровень и получая дополнительные награды. В классических режимах тоже есть много новых функций — в Эрангеле появятся подземные станции метро, которые позволяют быстро передвигаться по карте, безжалостные монстры, зоны радиации и многое другое.

Команда разработчиков PUBG MOBILE также сообщила о новых событиях Cyber Week. С сегодняшнего дня и до 6 декабря, все игроки, вошедшие в игру, будут участвовать в розыгрыше приза в размере $2500, смогут получить полный возврат всех очков UC, потраченных во время события, и смартфона OnePlus 8T, причем по результатам будет выбрано целых четыре победителя. Точно так же с понедельника, 23 ноября, по воскресенье, 6 декабря, игроки могут выполнять ежедневные задания, чтобы заработать купоны на скидку Cyber Week, которые можно использовать для разблокировки наград, таких как наборы Emoji Gift. Топ-100 игроков также получат эксклюзивный комплект Cyber Week 2020. Кроме этого, благодаря дополнительным событиям Cyber Week, игроки смогут получить еще больше скидок и наград, в том числе от 70% до 90% на новые костюмы и огнестрельное оружие, от 30% до 70% на классические дополнительные предметы настройки, а также потраченных UC на покупки и другие траты.

Также стало доступно обновление PUBG Mobile 1.1 с уменьшенным на 70% размером файлов. Базовый набор загрузки теперь занимает всего 610 МБ, а дополнительные материалы будут загружаться сегментами, чтобы ускорить обновление и сократить время ожидания. Новая облегченная функция установки позволяет игрокам настраивать игру по своему желанию, а также добавлять или удалять разделы в соответствии с собственными предпочтениями. Основываясь на технологии управления ресурсами, система выдвигает предложения по очистке или предлагает наиболее подходящие обновления для загрузки. Кроме того, оптимизирована общая производительность, благодаря чему задержка передачи данных в одном матче уменьшена на 10%, а игровой процесс стал еще более плавным.

Источник: PUBG Mobile