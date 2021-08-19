В PS Store акція на річну підписку PS Plus — до 31 серпня її можна взяти за півціни (649 гривень). Якщо немає активної передплати





В рамках тимчасової акційної пропозиції Sony пропонує знижену ціну на річну підписку PlayStation Plus — до 31 серпня її можна купити за 649 гривень. Це -50% від звичайної ціни, яка складає 1299 гривень.

Нова акційна ціна значно нижче тої, яка діяла під час літнього розпродажу «Час грати 2021» — тоді ціна була 974 гривні. Проте цього разу є умова — скористатись пропозицією можуть лише ті у кого немає активної передплати.

Акційну ціну отримав тільки річний план, вартість місячного та тримісячного планів PS Plus лишилась без змін.