Variety: Джордж Миллер снимет спин-офф «Безумного Макса» о молодой Фуриосе. В нем хотели применить «цифровое омоложение» Шарлиз Терон (но вовремя передумали)





Еще в 2011 году во время написания сценария к фильму «Безумный Макс: Дорога ярости» сценарист и режиссер фильма Джордж Миллер совместно с Бренданом МакКарти подготовил столько материала, что его хватило на два полноценных фильма. По первому сценарию сняли тот самый Mad Max: Fury Road, а второй с рабочим названием Mad Max: Furiosa отложили в сторону, собираясь вернуться к нему в случае коммерческого успеха первого фильма.

Как известно, вышедший в 2015 году Mad Max: Fury Road собрал $374 млн при бюджете $150 млн, что нельзя считать коммерческим успехом (с учетом того, что кинотеатры в лучшем случае отдают студиям половину стоимости билета, плюс затраты на рекламу и дистрибуцию). Однако отзывы зрителей и критиков были весьма положительными, что позволяло рассчитывать на продолжение даже в таких условиях. Ко всему прочему с исполнителем главной роли Макса Рокотански Томом Харди контракт был подписан сразу на четыре фильма перезапущенной франшизы.

С тех пор ситуация несколько раз менялась. В 2015 году Джордж Миллер рассказал в одном из интервью, что у него готово сразу два сценария, при этом следующим станет не спин-офф Mad Max: Furiosa о героине Шарлиз Терон, а прямое продолжение Mad Max: Fury Road под названием Mad Max: The Wasteland / «Безумный Макс: Пустошь». Год спустя он уточнил, что хочет рассказать еще две истории непосредственно о Безумном Максе и еще одну — о Фуриосе, где Макс участвовать не будет.

В недавнем интервью изданию The New York Times автор в очередной раз обновил свои планы. По его словам, Mad Max: Furiosa будет спин-оффом, который расскажет о молодости Фуриосы и именно этот фильм выйдет следующим.

При этом поначалу рассматривался вариант, в котором молодую 20-летнюю героиню сыграет сама 44-летняя Шарлиз Терон, а нужную картинку получат с помощью технологии «цифрового омоложения», использованной в «Ирландце» от Netflix.

В итоге было принято решение пойти классическим путем и найти на роль Фуриосы молодую актрису, похожую на Шарлиз Терон. С одной стороны, это позволит снять фильм без спорных технологий, с другой, в картине не будет ни Тома Харди, ни Шарлиз Терон, что может отрицательно повлиять на интерес публики.

Джордж Миллер рассказал, что во время подготовки к съемкам фильма Mad Max: Fury Road команда сценаристов написала предысторию каждому значимому персонажу, чтобы лучше понимать мотивы его действий. И, судя по всему, биография жестокой однорукой военачальницы Фуриосы, которая неожданно решает помочь сбежавшим женам Несмертного Джо, оказалась самой увлекательной.

Источник: Variety