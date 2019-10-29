Владимир Зеленский: «Украина – это Apple, начинающая свой путь в гараже»





Президент Владимир Зеленский, выступая на инвестиционном форуме «RE: THINK Invest in Ukraine» в Мариуполе, сравнил Украину с Apple, а также вспомнил истории успеха Google и WhatsApp. Об этом сообщает «Громадське».

«Многие страны, которые сегодня процветают, были на грани исчезновения с лица Земли, их считали отсталыми и безнадежными. Неверие или уничтожает, или в конце концов сделает тебя сильным. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении. Но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену темной ночи непременно приходит очень яркий рассвет. Сейчас наша страна встает на ноги и идет вперед, но эти шаги неуверенны, ведь мы имеем один тяжелый груз», — отметил Зеленский.

Он добавил, что главная на сегодняшний день задача украинской власти — прекращение войны и возвращение всех украинских территорий. Это возможно сделать только дипломатическим путем, заявил президент.

«А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются, быть процветающей, независимой и успешной страной», — указал он.

Зеленский отметил, что мир невозможен без стабильного экономического роста.

«5-7% ежегодно — это амбициозная задача, для ее решения нужны масштабные инвестиции. Этот форум станет отправной точкой процесса. Присутствующие на форуме и все неравнодушные могут стать участниками восстановления Донбасса», — отметил Зеленский.

Немногим позже Президент, обратившись к участникам мероприятия, еще раз подчеркнул, что Украина находится в самом начале своего пути к успеху:

«Каждая из историй [успеха] уникальна, но у многих из них есть одна общая черта – очень часто это не просто успех, это успех вопреки всему. Многие компании, которые сегодня являются мировыми лидерами, начинали свой путь с несколькими работниками. А их идеи считались неперспективными и даже сумасшедшими. Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или упустили возможность приобрести WhatsApp за небольшую сумму. Украина — страна возможностей и сегодня она стучит в вашу дверь. Поэтому не упустите возможность. Opportunity never knocks twice».

В завершение своей речи Зеленский дал слово, что будет защищать инвесторов.

«Я лично обещаю защиту каждому инвестору», — сказал он.

Источник: «Громадське«