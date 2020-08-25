Вышел новый трейлер фантастического сериала Raised by Wolves / «Воспитанные волками» от Ридли Скотта

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В преддверии премьеры сервис HBO Max выложил в сеть новый трейлер фантастического сериала Raised by Wolves / «Воспитанные волками» от Ридли Скотта.

По сюжету сериала на Земле разразилась глобальная война, которое привела практически к полному уничтожению человечества. Чтобы спасти вид от вымирания кто-то отправляет на дальнюю планету пару андроидов, которая должна вырастить из эмбрионов и воспитать «будущее человечества». Однако спустя чуть больше десяти лет на планету прилетает группа людей, жаждущая забрать этих детей. И безобидные с виду андроиды превращаются в смертельное оружие, защищающее своих воспитанников.

Ридл Скотт известный по таким фантастическим блокбастерам как «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Марсианин» выступил не только исполнительным продюсером сериала, но и лично срежиссировал две первые серии.

Сценаристом и шоураннером проекта выступил Аарон Гузиковски («Пленницы», «Мотылек»). Главные роли в сериале сыграли Аманда Коллин («Ужасная женщина»), Абубакар Салим («Джеймстаун») и Трэвис Фиммел («Викинги»).

Первый сезон сериала Raised by Wolves / «Воспитанные волками» состоит из 10 серий, премьера состоится на платформе HBO Max 3 сентября 2020 года.

Источник: HBO