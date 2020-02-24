Вышел первый трейлер аниме-сериала Transformers: War For Cybertron Trilogy от Rooster Teeth и Netflix

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер анимационной серии с длинным названием Transformers: War For Cybertron Trilogy: Siege / «Трансформеры: Война за Кибертрон Трилогия: Осада».

Действие первой главы развивается в самом конце гражданской войны на Кибертроне между Автоботами и Десептиконами. Предводитель последних Мегатрон пытается заполучить могущественный артефакт Allspark, превращающий технику в трансформеров. Ему противостоит лидер Автоботов Оптимус Прайм, который слишком хорошо понимает, чем это может закончиться для их родной планеты.

Созданием серии Transformers: War For Cybertron Trilogy занималась студия Rooster Teeth, известная по аниме-проектам RWBY / «Красный, Белый, Черный, Желтый» и gen:LOCK.

Новый проект в аниме-стилистике получит три части, при этом первая из них Chapter 1: Siege будет состоять из шести 22-минутных эпизодов. Вторая глава получит название Chapter 2: Earthrise, имя третьей пока не озвучивается, как и точная дата премьеры проекта.

Источник: EW