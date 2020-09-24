Вышел полноценный трейлер хоррор-сериала The Haunting of Bly Manor / «Призраки поместья Блай» от Netflix

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За две недели до премьеры сериала The Haunting of Bly Manor / «Призраки поместья Блай» сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер проекта. Новый сериал продолжает хоррор-антологию, запущенную в 2018 году «Призраками дома на холме».

Так же, как и первый сериал антологии, «Призраки поместья Блай» основаны на книге — это «Поворот винта» Генри Джеймса, в которой рассказывается мистическая детективная история о жителях британского поместья. Главная героиня — молодая американская няня (кстати, ее играет Виктория Педретти, которая присутствовала и в «Призраках дома на холме») попадает в мрачный дом, где должна воспитывать детей-сирот. Однако очень быстро становится понятно, что простым обучением здесь все не ограничится и няне предстоит сражаться за собственную жизнь.

Отметим, что помимо «The Haunting of Hill House» Виктория Педретти сыграла в необычном сериале «You», а также последнем фильме Тарантино «Однажды в Голливуде». В остальных ролях заняты Генри Томас, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Т’Ниа Миллер, Рахул Коли, Бенджамин Эван Эйнсворт, Амели Смит и Амелия Ив.

Шоураннерами проекта выступили Майк Флэнаган и Тревор Мейси, вместе работавшие над фильмами ужасов «Игра Джералда» и «Доктор Сон». В сезоне будет девять серий, все они выйдут на Netflix одновременно 9 октября 2020 года.

Источник: Netflix