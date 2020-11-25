Warner Bros. объявил даты международных премьер фильма «Чудо-женщина 2» / «Wonder Woman 1984», в Украине он стартует 7 января 2021 года





После новости о том, что фантастический фильм «Wonder Woman 1984» / «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли выйдет одновременно в стриминговом сервисе HBO Max и кинотеатрах США, у зрителей других стран возник естественный вопрос о дате премьеры. Дело в том, что студия Warner Bros. объявила точную дату американского релиза (25 декабря 2020 года), а расписание для других стран сопроводила размытым «с 16 декабря и далее» .

Теперь же стало известно полное расписание, при этом Украине отвели дату 7 января 2021 года (хотя ранее была озвучена дата 16 декабря 2020 года), что позже большинства остальных стран, но на неделю раньше, чем даты релиза для стран СНГ.

Весь список международных премьер выглядит следующим образом:

16 декабря 2020 года — Бельгия, Болгария, Египет, Эстония, Франция, Греция, Голландия, Исландия, Индонезия, Португалия, Южная Африка, Швейцария, Великобритания

17 декабря — Боливия, Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Дания, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Панама, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Тайвань, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты

18 декабря — Китай, Восточная Африка, Япония, Нигерия, Испания, Вьетнам.

23 декабря — Австрия, Германия, Корея.

24 декабря — Венгрия, Словения.

25 декабря — Канада, Колумбия, Финляндия, Индия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Венесуэла, США.

26 декабря — Австралия, Новая Зеландия.

31 декабря — Аргентина.

7 января 2021 года — Украина, Уругвай.

8 января — Филиппины.

14 января — Азербайджан, СНГ, Казахстан, Россия, Чехия.

15 января — Румыния, Турция

21 января — Чили, Перу.

22 января — Польша.

28 января — Италия.

Напомним, что практически все крупные голливудские студии перенесли премьеры крупнобюджетных фильмов на 2021-2022 годы, в частности, это коснулось фильмов «No Time to Die» / «Не время умирать» (2 апреля 2021 года), «F9: Fast and Furious» / «Форсаж 9» (28 мая 2021 года), Dune / «Дюна» (1 октября 2021 года), «Matrix 4» / «Матрица 4» (22 декабря 2021 года), «The Batman» / «Бэтмен» (4 марта 2022 года) и т.д.

Источник: Variety