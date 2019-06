What I saw before the darkness: анонимная программистка запечатлела на видео «смерть» нейросети

Исследователи уже давно применяют генеративно-состязательные нейросети (GAN) для создания портретов несуществующих людей. Достигается результат за счет того, что алгоритмы «учатся» на миллионах изображений и «усредняют» их, создавая уникальные черты человеческого лица, причем за каждую черту, например, форму головы, расположение волос и цвет кожи, отвечают определенные связи между искусственными нейронами — в этом отношении нейросети схожи с головным мозгом человека.

Анонимная художница, представившаяся изданию Vice как «Девушка, которая говорит с ИИ», решила повернуть процесс создания образа нейросетью вспять. Она взяла портрет, нарисованный алгоритмом, после чего начала один за другим отключать искусственные нейроны, заставляя программу постепенно «забывать», как выглядит это лицо.

Результатом стала видеоработа под названием What I saw before the darkness. Программистка сравнила изображенный ею процесс «распада» ИИ с творчеством Клода Моне, чьи картины, по мере старения самого художника, становились все более размытыми и нечеткими, с преобладанием зеленого и желтого цветов.

«Поскольку глубокие нейронные сети в определенных аспектах похожи на зрительную систему, What I saw before the darkness демонстрирует, как может меняться восприятие у человека по мере деградации связей в головном мозге», — объясняет девушка.

Отметим, что работа художницы выглядит жутковато: сначала кажется, что созданное компьютерными алгоритмами лицо стареет — кожа вокруг глаз становится дряблой, а волосы истончаются и выцветают. Затем кожа приобретает зеленоватый оттенок, а черты лица начинают постепенно размываться. Спустя 60 секунд «лицо» полностью разлагается — на его месте не остается ничего, кроме бело-коричневого пятна.

Напоследок предупредим, что особо впечатлительным людям лучше не вглядываться в лицо начиная примерно с середины видео, чтобы не увидеть его потом в кошмарах. 👻

Источник: VICE