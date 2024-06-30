Актер, играющий Каракаллу в «Гладиатор 2» говорит, что сиквел снимали «с уважением к наследию оригинала»

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Джозеф Куинн говорит, что поклонникам оригинальной ленты «Гладиатор» нет необходимости волноваться из-за продолжения. В интервью Men’s Health он сказал, что «Гладиатор 2» отдает должное первому фильму.

«Это был необыкновенный опыт. У нас была отличная команда — Пол Мескаль, Фред Хечингер, Дензел Вашингтон, Конни Нильсен, которые вернулись из предыдущего фильма, и Педро Паскаль. … Мы, безусловно, знали о наследии первого фильма, поэтому хотели отдать ему должное и понять, что это один из тех фильмов, на которые многие люди, в том числе и я, смотрят с затуманенным взглядом», — говорит Джозеф Куинн.

Куинн играет соимператора Каракаллу, Пол Мескаль — Луция Вера, Дензел Вашингтон — бывшего раба, который превратился в богатого купца, Педро Паскаль — бывшего военного, которого принудили к бою, Фред Хехингер — соимператора Гету, а Дерек Якоби возвращается к своему сенатору Гракху. Джимон Хонсу должен был повторить роль Джубы, но был вынужден отказаться от участия из-за конфликтов с расписанием.

Ридли Скотт вновь станет режиссером фильма по сценарию Дэвида Карпы. Продолжение представляет Луция, который живет в изгнании после того, как был разведен со своей семьей на 15 лет. Ожидается, что «Гладиатор 2» дебютирует в кинотеатрах 22 ноября 2024 года.

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