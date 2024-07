Análogos chinos de los UAV MQ-9 Reaper iban camino de los cómplices de Rusia en Libia — contrabando incautado por la aduana italiana

Funcionarios de aduanas italianos se incautaron de partes de dos drones de combate, similares al MQ-9 Reaper estadounidense, camuflados como aerogeneradores en contenedores que se dirigían de China a Libia. Funcionarios interceptado seis contenedores en el puerto de Gioia Tauro, marcados como piezas para turbinas eólicas. En realidad, contenían fuselajes y alas de drones militares, según un comunicado de la Policía Financiera, que patrulla las aguas italianas y previene el contrabando.

Los investigadores afirman que las piezas de los drones estaban ocultas entre materiales similares a las aspas de los ventiladores de los aerogeneradores «para ocultarlas de las inspecciones». Según la Policía Financiera, los drones transportados pesan más de 3 toneladas, miden más de 10 metros de largo y tienen una envergadura de más de 20 metros.

Footage of Italian authorities intercepting components of two Chinese Wing Loong II UAVs disguised as wind turbines that were heading to Libya. https://t.co/ALY7IBwRaA pic.twitter.com/WeKoW0i7Rs

— Clash Report (@clashreport) July 3, 2024